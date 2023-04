¿Cómo besas según tu signo zodiacal? Esto dice la astrología

Si te has besado con más de una persona sabrás que cada quien tiene su forma de llevar a cabo este acto íntimo y pasional, el cual también puede ser tierno y romántico según la actitud de los participantes. Y aunque hay quienes son dominantes y terminan llevando de la mano a su pareja para hacerla que bese como ellos quieren, hay que tomar en cuenta que el zodiaco influye de manera orgánica en esta acción.

Eso explica el porqué tu ex besaba con mucha saliva o la razón por la que tu ser amado no es un as en el mundo de los besos. Y si estás soltero y en busca de pareja, este listado de cómo besa cada signo del zodiaco te puede ayudar para saber con qué personas podrías tener un mejor match al momento de unir sus labios.

¿Con mucha baba? Así son los besos de los signos de Agua

Cáncer : además de ser cálidos y dulces al momento de besar, los Cáncer pueden sacar su lado más erótico impregnando los labios de su pareja del toque justo de pasión.

: además de ser cálidos y dulces al momento de besar, los Cáncer pueden sacar su lado más erótico impregnando los labios de su pareja del toque justo de pasión. Escorpio : podrán tener muchas red flags, pero los regidos por este signo se caracterizan por dejar con ganas de más a sus parejas, ya que su forma pasional e intensa de entregarse se ve directamente reflejada en sus besos, los cuales pueden ser largos y ser el preámbulo para una práctica más íntima.

: podrán tener muchas red flags, pero los regidos por este signo se caracterizan por dejar con ganas de más a sus parejas, ya que su forma pasional e intensa de entregarse se ve directamente reflejada en sus besos, los cuales pueden ser largos y ser el preámbulo para una práctica más íntima. Piscis: los pecesitos del zodiaco son los más tiernos y cursis al momento de besar; ellos harán que cada beso se convierta en un hermoso recuerdo, haciéndote sentir la persona más querida en el mundo.

¿Cómo besan los signos de Tierra?

Tauro : este signo zodiacal disfruta de los besos que duran una eternidad, por lo cual no dudarán en prolongar el momento el mayor tiempo posible, sin mencionar que les gusta incluir comidas y bebidas en medio de sus labios y los de su ser amado.

: este signo zodiacal disfruta de los besos que duran una eternidad, por lo cual no dudarán en prolongar el momento el mayor tiempo posible, sin mencionar que les gusta incluir comidas y bebidas en medio de sus labios y los de su ser amado. Virgo : en apariencia son muy serios, pero con su pareja son los más intensos, por lo cual no es extraño que sean adictos a los besos con mordida incluida, aunque los más recatados sólo optarán por refregarte contra su cuerpo al tiempo que te inyectan una buena dosis de pasión.

: en apariencia son muy serios, pero con su pareja son los más intensos, por lo cual no es extraño que sean adictos a los besos con mordida incluida, aunque los más recatados sólo optarán por refregarte contra su cuerpo al tiempo que te inyectan una buena dosis de pasión. Capricornio: si hay un signo hábil al momento de besar es este, ya que le prestará atención a todos los detalles con tal de dejarte un buen sabor de boca

¿Besan rico? Así dan besos los signos de Fuego

Aries : ellos empiezan con besitos tiernos y discretos, pero ya que agarran confianza no paran hasta coronar el momento con un auténtico beso francés, arte en el que son expertos, al grado de que querrás que te den clases para besar.

: ellos empiezan con besitos tiernos y discretos, pero ya que agarran confianza no paran hasta coronar el momento con un auténtico beso francés, arte en el que son expertos, al grado de que querrás que te den clases para besar. Leo : otro signo al que le gusta utilizar la lengua para hacerte llegar a las nubes, sólo que ellos desde el inicio se mostrarán intensos y seductores, elevando la temperatura rápidamente.

: otro signo al que le gusta utilizar la lengua para hacerte llegar a las nubes, sólo que ellos desde el inicio se mostrarán intensos y seductores, elevando la temperatura rápidamente. Sagitario: sus besos son los más impredecibles del zodiaco, pues así como pueden ser super tiernos y románticos, pueden rayar en la pasión y la intensidad.

¡No son aburridos! Descubre cómo besan los signos de Aire

Géminis : los besos más salvajes los dan los regidos por este signo del zodiaco, el cual disfruta de morder a sus parejas para darle un toque de seducción al momento.

: los besos más salvajes los dan los regidos por este signo del zodiaco, el cual disfruta de morder a sus parejas para darle un toque de seducción al momento. Libra : este signo zodiacal da los besos más largos y apasionados, lo cual los convierte en algunos de los mejores besadores.

: este signo zodiacal da los besos más largos y apasionados, lo cual los convierte en algunos de los mejores besadores. Acuario: ellos no esperan que tomes la iniciativa, en los besos son muy dominantes y tienden a hacer que sus parejas se acoplen a la manera en la que ellos besan, la cual es seductora y apasionada.

