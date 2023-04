¿Le temen al éxito? Los signos más penosos del zodiaco

En función del signo zodiacal de las personas, hay quienes son felices atrayendo la atención de los demás, resaltando por sus habilidades, destrezas o logros, tales como Leo, un signo que fácilmente podría ser catalogado como el más vanidoso y ególatra del zodiaco. Sin embargo, también existen individuos que prefieren mantener un perfil bajo, ya sea porque no les encanta la idea de socializar o porque simplemente le temen al fracaso.

Esto, muchas veces provoca que las personas de ciertos signos se vuelvan introvertidas, tímidas y hasta penosas de ser ellas mismas, lo cual, sin duda alguna, afecta la manera en la que se desenvuelven en diversos entornos, trayendo como consecuencia que algunos los consideren apáticos o serios, lo cual puede ser sólo una imagen que proyectan para sentirse seguros. Así que si tienes un amigo al que no le guste destacar y tenga miedo de llamar la atención, es posible que su signo se enliste dentro de los más penosos del zodiaco.

Cáncer: los más tímidos y penosos del zodiaco

Las personas regidas por el signo de Cáncer son bastante sensibles, lo cual en ocasiones les puede jugar en contra, ya que les importa mucho el qué dirán y la manera en la que son percibidos por los demás, algo que los puede llegar a cohibir, contribuyendo a que generen vergüenza y ansiedad con mucha facilidad, especialmente en situaciones en las que sientan que las miradas se están centrando en ellos.

Al ser tímidos, los Cáncer son personas que fácilmente se dejan invadir por la pena, aunque cuando entran en confianza se olvidan de mantener un perfil bajo y se muestran tal y como son. Pero, en general, las personas de este signo zodiacal son muy tímidas y esto les impide expresarse con fluidez enfrente de personas desconocidas.

Virgo: ¿los reyes de la timidez?

A pesar de que muchas personas piensan que los Virgo son tímidos, la realidad es que son muy selectivos con las personas que los rodean, ya que, al ser un signo perfeccionista por naturaleza, siempre tiene las expectativas altas en todos los aspectos, lo cual incluye a sus amigos y pareja. Por ende, si un Virgo no se siente cómodo se mostrará reservado y hasta penoso, pues no busca atraer la atención de quien no le interesa.

Otra de las razones por las que se considera que este signo del zodiaco es muy penoso es porque las personas regidas por él no están preparadas a lidiar con el fracaso ni la humillación, así que son muy cautelosas con lo que dicen y hacen, lo cual las limita mucho al momento de expresarse, ya que le tienen pavor a la equivocación.

Capricornio: el signo más penoso

Las cabritas del zodiaco no agarran confianza con facilidad, de hecho, prefieren que su presencia pase desapercibida, algo que los hace tímidos y penosos, especialmente si se trata de mostrar sus talentos o habilidades ocultas. Al ser reservados, muchas veces se piensa que son fáciles de manipular, pero lo cierto es que los Capricornio nunca temerán en defender su postura.

Detrás de la coraza de seguridad que tanto presumen se encuentra una persona insegura que se preocupa demasiado por lo que piensen los demás, lo cual los hace ser cautelosos con la imagen que proyectan y delante de quién son ellos mismos, algo que los hace enlistarse dentro de los signos más penosos e introvertidos del zodiaco.

