¡Nunca quieren compartir! Estos son los 3 signos más envidiosos, según la astrología

De acuerdo con la astrología, cuando nacen todas las personas son encasilladas en alguno de los doce signos zodiacales, algo que además de ayudarlos a saber sobre su futuro, puede influir en su personalidad y manera en la que se desarrollan socialmente. Y a pesar de que esto puede no aplicar en todas las personas, lo cierto es que los astros permiten establecer ciertas generalidades que aplican a las personas según su fecha de nacimiento.

Por ejemplo, las personas del signo de Tauro son super fieles, glotonas y tranquilas, mientras que los regidos por el signo de Virgo son perfeccionistas, organizados y adictos al conocimiento. Pero, así como los signos del zodiaco pueden dotar de ciertas virtudes a los individuos, también los hacen acreedores a algunos defectos, tales como el enojo o los celos injustificados.

Aunque, en realidad hay una característica que es aún más estresante que las enunciadas y es el hecho de ser envidioso. Quizás parezca difícil de creer, pero el signo del zodiaco de una persona puede influir en que sea compartida o super aprensiva con sus cosas, por ello en esta ocasión hablaremos de los signos del zodiaco más envidiosos.

Aries: los más envidiosos y egoístas del zodiaco

Este signo zodiacal es muy franco y no le importa herir a los demás, por lo cual, no teme en ser claro al momento de establecer que no le gusta compartir sus cosas, algo que los hace ver como egoístas y poco empáticos. Los Aries son envidiosos debido a que piensan en sí primero que en nadie, por lo cual no dudan en poner sus necesidades encima de las de los demás.

Al ser un signo de temperamento fuerte e impulsivo, los Aries no piensan dos veces antes de negarse a compartir algo, especialmente si la persona que les solicita agua o algún objeto tiene cuentas pendientes con ellos, ya que son muy vengativos y rencorosos.

Acuario: los reyes del egoísmo

Los Acuario tienen muchas virtudes, pero el compartir no es una de ellas, esto se debe a que son personas individualistas e independientes que más que preocuparse por las necesidades de los demás, apelan a satisfacer sus propias necesidades, lo cual los torna un tanto egoístas y envidiosos.

Detrás de su imagen alivianada y tranquila, los Acuario son personas calculadoras, las cuales sólo ayudan a los demás si consideran que pueden obtener un beneficio a posteriori. Este signo del zodiaco no deja que sus sentimientos se interpongan en su camino al éxito, por lo cual no dudará en dejarte sin tomar agua o con frío por no prestarte un suéter.

Virgo: son envidiosos porque no quieren dar las cosas en bandeja de plata

Gracias a su organización, los Virgo siempre van bien preparados a cualquier lugar, de hecho, en la escuela suelen ser la morra o morro de los plumones, pero al ser personas que cuidan mucho los detalles, eso los vuelve un tanto envidiosos, especialmente con las personas que no conocen, ya que consideran que los demás podrían darle un "uso inadecuado" a los artefactos que ellos precavidamente llevaron consigo.

Los regidos por el signo de Virgo valoran a quienes se preparan y tienen desdén por aquellos que quieren que la vida se les resuelva por arte de magia, por lo cual se tornan poco compartidos, ya que no quieren acostumbrar a los demás a irse por el camino fácil, así que prefieren "darles lecciones" para que, según ellos, los demás se apliquen.

