¡Huye de ellos! Estos son los 5 signos más tóxicos del zodiaco

El signo del zodiaco de cada persona influye en su temperamento, en su forma de ser y en la manera en la que se desenvuelve con los demás, de ahí que se tenga la creencia de que todos los Libra son sociables o que los Escorpio son infieles. Sin embargo, algo que también suele pasar es el hecho de que tu personalidad se imponga a lo que dice tu signo zodiacal, generando así un carácter contrastante para alguien que nació en tu fecha de cumpleaños.

Sin embargo, si eres creyente de la astrología, es posible que te hayas preguntado cuáles son los signos más tóxicos del zodiaco y lo cierto es que gracias a las generalidades que se otorgan según tu mes de nacimiento se pueden encontrar interesantes respuestas, las cuales puedes tomar en cuenta para elegir a tu próxima pareja, especialmente si ya empezaste a presenciar algunas de las red flags de su signo zodiacal.

¡Cuídate de la toxicidad de los Escorpio!

Los Escorpio son personas dulces, intensas y super desconfiadas, sin mencionar que tienen una memoria privilegiada cuando alguien les falla, algo que los hace ser rencorosos e incluso vengativos, ya que no esperan a que el destino les de la razón y prefieren hacer que las personas se arrepientan por haberlos traicionado o decepcionado.

Otra de las red flags de los Escorpio es que son brutalmente honestos, por lo cual no dudarán en decirte de manera directa lo que sienten, sin medir sus palabras y sin vislumbrar lo mucho que estas te pueden llegar a afectar. Aunque quizás, lo que vuelve a este el signo más tóxico del zodiaco es el hecho de que tienden a ser celosos, posesivos y manipuladores, características que los hacen ser crueles y egoístas. Así que ya sabes, si tu ex tóxico era Escorpio ahora todo tiene sentido.

Hazle caso a las red flags de los Leo

Un signo que es conocido por ser egocéntrico y necesitar constante atención es Leo, algo que puede resultar bastante agotador para sus parejas, quienes tratan de hacerles entender que no son el centro de su vida, cuestión que los leoncitos no toman nada bien por su instinto controlador. Además, los Leo no aceptan la crítica, por lo cual pueden volverse arrogantes si es que consideran que alguien los está "tratando de controlar".

Al ser uno de los signos más astutos no tardarán en encontrar tus puntos débiles y explotarlos si lo ven necesario. De hecho, los Leo son muy vengativos, pero a diferencia de los Escorpio, ellos se toman su tiempo para maquilar todo un plan maestro que pueda terminar destruyéndote emocionalmente hablando, algo que los hace el segundo signo más tóxico del zodiaco.

Aries, los más violentos y egoístas

Al estar regidos por Marte, las personas Aries tienden a ser dominantes y hasta agresivos en una relación, esto no necesariamente quiere decir que llegarán al grado de los golpes, aunque sí que pueden ejercer violencia psicológica, lo cual se debe a su impulsividad y terquedad en tener la razón a toda costa. Y lo peor es que son un signo que no suele mostrar arrepentimiento, así que podrían equivocarse una y otra vez en la relación y sentir que no han hecho nada malo y que todo es culpa de la otra parte.

Capricornio, un signo tóxico y rencoroso

Capricornio es un signo que al centrarse mucho en sus objetivos tiende a descuidar las necesidades emocionales de su pareja, al grado de que pueden ser fríos y distantes en sus relaciones. Sin mencionar que justo cuando todo su distanciamiento les pasa factura, suelen actuar a la defensiva y portarse rencorosos, algo que termina desatando su lado más obscuro y vengativo, así que ¡aguas con las cabritas y su toxicidad!.

Virgo: los más insensibles

Al ser el signo más perfeccionista del zodiaco, los Virgo suelen ser muy críticos con sus parejas, al grado de hacerles ver sus defectos con el menor tacto posible, algo que los hace insensibles y directos. Además, así como pueden ser un signo muy detallista, cuando están enfocados en un objetivo no dudan en descuidar su relación, volviéndose fríos y distantes, argumentando que cada quién es responsable de sus emociones y que no están para resolver la vida a nadie.

