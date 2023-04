¿Tendrías una relación con ellos? Estos son los signos zodiacales más inestables en el amor

Muchas veces hay relaciones amorosas que son intensas, pasionales y llenas de momentos especiales, las cuales por alguna razón llegan a su término cuando menos lo esperabas, cuestión que, si bien se puede deber a conflictos de pareja, también puede atribuirse a las características del signo zodiacal que rige a la persona que quiso poner punto final al amorío. Así que si estás en búsqueda de pareja o estás empezando un romance con alguien, lo mejor será que tomes en consideración si no son de alguno de los signos más inestables en el amor.

Esta característica, a pesar de ser una generalidad, puede deberse a diferentes situaciones, las cuales pueden ir de celos, indecisión y mentiras, hasta infidelidades y apatía. Por ello, en esta ocasión te diremos cuáles son los tres signos zodiacales con menos constancia en sus relaciones amorosas.

Escorpio, los más infieles

A pesar de ser uno de los signos más pasionales, los Escorpio son personas que aman la libertad y no temen en experimentar con su sexualidad, por lo cual les cuesta estar en una relación monogámica, y aunque se sientan realmente enamorados de alguien, sus instintos sexuales pueden traicionarlos haciendo que sean infieles.

Por ello, los Escorpio no suelen mantener relaciones románticas estables, ya que en vez de ello, prefieren tener relaciones abiertas en las que no tengan que darle cuenta a nadie de lo que hacen o dejan de hacer. Pues, así no sean infieles, es común que se sientan estancados después de estar saliendo por mucho tiempo con alguien.

Virgo: celosos, posesivos y cambiantes

Los Virgo son detallistas, románticos y muy selectivos, ya que consideran que merecen a la mejor persona para invertir su tiempo y amor. Sin embargo, el afán de perfección que los distingue hace que si no se sienten inmersos en un amor de cuento de hadas dejen que la llama de amor se apague y decidan ir en busca de alguien que verdaderamente los encienda.

Además, suelen ser muy celosos y posesivos, algo que tiende a hartar a sus parejas, haciendo que sus relaciones no florezcan y terminen debido a su necesidad de control, misma que evita que les guste estar en una relación donde exista una rutina, otra de las razones por las que los Virgo se desprenden con facilidad de sus parejas.

Libra, los reyes de la inestabilidad amorosa

Libra es un signo enamorado de la idea del amor, algo que hace que las personas regidas por Venus sean entregadas en sus relaciones, pero que también las vuelve algo volátiles, ya que, les cuesta comprometerse con una sola relación, pues les encanta dar amor al por mayor.

De hecho, su indecisión muchas veces provoca que justo cuando empiezan una relación se pregunten si eligieron bien a su ser amado o si debieron seguir buscando antes de haberse decidido por su actual pareja, cuestión que los hace cambiar rápidamente de novio o novia.

