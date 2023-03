5 signos zodiacales que son insaciables al momento de "hacer el amor"

El día en el que naces no sólo define la fecha de tu cumpleaños, sino que astrológicamente también te asigna una serie de cualidades y defectos que puedes o no desarrollar según tu personalidad. Aún así, en general el signo del zodiaco influye en cuestiones como la manera en la que ves la la vida, cómo te desenvuelves socialmente y, por supuesto, la forma en la que expresas tus instintos sexuales.

Pues, así como hay signos zodiacales a los cuales les encanta ser románticos y tiernos en la cama, hay otros que, en contraste, son bastante salvajes y tienden a querer experimentar con diversos juegos sexuales, llegando incluso a ser más proclives a participar en tríos o cambio de parejas. Y aunque no es una regla que las personas de determinado signo del zodiaco sean como indica la astrología, en esta ocasión te diremos cuáles son los signos zodiacales más insaciables al momento de hacer el amor.

Antes de empezar el conteo, es importante señalar que no por el hecho de que tu signo del zodiaco no esté en esta lista significa que eres malo en la cama, ya que en realidad, la mayoría de las personas tienden a desarrollar sus habilidades sexuales a lo largo de su propia experiencia, por lo que, es probable que seas un verdadero As al momento de darle placer a tu pareja, cuestión que sólo puedes saber si estableces una comunicación con ella. Además, no es lo mismo "deseo sexual" a habilidades al momento de hacer el amor, pues mientras el primero se refiere a la cantidad de veces que tienes "ganas" de tener un encuentro sexual, el segundo se centra en las cualidades al momento de disfrutar y hacer disfrutar durante el acto sexual.

Top 5 de los signos zodiacales más insaciables en el sexo

Aclarado este punto, los Escorpio son uno de los signos más insaciables al momento de tener sexo, lo cual los hace proclives a ser libertinos e incluso infieles. Sin embargo, cuando encuentran una pareja con la que logran tener un gran vínculo al momento de hacer el amor, lo más probable es que dejen salir "su aguijón" hasta hacer que el placer invada las sábanas o el entorno que hayan elegido para su encuentro sexual.

Los Escorpio son muy sensuales y piensan en tener relaciones sexuales todo el tiempo, y ya que es una de las prácticas que más les gusta realizar, se entregan a ella como si su vida dependiera de ello, lo cual también los convierte en unos excelentes amantes.

El segundo signo zodiacal más insaciable, claramente tiene que ser Libra, ya que además de regirse por el planeta del amor, este es uno de los signos más apasionados, no sólo con su pareja, sino con todo lo que hacen. De ahí que se diga que los Libra hacen del sexo un arte.

A los Libra también les gusta el juego previo al acto sexual, por lo cual son uno de los signos más sexys y desenfrenados del zodiaco, cuestión que convierte a las personas nacidas entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre en algunos de los sujetos más fogosos del planeta.

El tercer lugar de este top 5 de los signos más insaciables cuando hacen el amor lo ocupan los Tauro. Este signo, además de tener un apetito sexual imparable, se preocupa porque su pareja sienta placer al momento de hacer el amor, lo cual hace que sean uno de los mejores signos para entablar un encuentro sexual.

Por su parte, los Aries irradian adrenalina y buscan satisfacer sus más escondidas fantasías sexuales, lo cual los convierte en el cuarto lugar de los signos con más deseos sexuales. En la intimidad son arriesgados y no temen al peligro, por lo cual es común que tengan elaborados planes para hacerte gritar del placer.

Finalmente, los Sagitario son un signo que no podía faltar en esta lista de los más apasionados. Al ser un signo aventurero y sincero, siempre tomarán en cuenta lo que te gusta al momento de estar contigo en la intimidad, algo que los hace unos de los mejores compañeros sexuales.

