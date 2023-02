Se van a alejar estos signos zodiacales si sienten que la persona que les gusta es cursi

La astrología se ha convertido prácticamente en una nueva herramienta para poder tener una visión más clara del camino hacia el futuro pero también sobre las características propias de cada una de las personas a partir del signo que les corresponde por su fecha de nacimiento; con ello se desatan temas de relevancia para las personas como es el dinero, el amor y la salud.

Existen doce signos del zodiaco que corresponden a tu fecha de nacimiento; se trata de: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio y Piscis. En esta ocasión hablaremos sobre aquellos signos que suelen tener dificultad al momento de amar y sacar su lado más cursi.

Los menos románticos

El primer signo zodiacal que destaca por su indiferencia y frialdad en temas del amor, sobre todo cuando aún no siente plena confianza es Acuario, ya que les cuesta mucho expresar sus emociones y también demostrar lo que sienten de una manera romántica.

Aquellas personas regidas bajo este signo se les hace difícil poder tomar una decisión cuando se sienten atraídos por alguien, pero saben que necesitan una chispa para mantener viva la relación. Esto los obligará a actuar rápidamente pero eso deberá llevar un proceso complicado donde no siempre encontrará la forma de demostrarlo correctamente.

Otro signo que se muestra indiferente ante temas relacionados con su pareja es Capricornio, pues les cuesta mucho mostrar cómo se sienten, por lo que prefieren refugiarse en sus emociones hasta entenderlas y seguir con su vida como si nada.

No soportan lo romántico

Como tienen temor a salir lastimados, les cuesta abrir su corazón, pero esto no es que no sean románticos, sino que se protegen para no sufrir y pasar un mal rato; sin embargo, cuando logran enamorarse de lleno no durarán en gritarle a “los cuatro vientos” todo lo que sienten por la persona que les gusta.

Y por último, el signo que no es para nada romántico y muestra indiferencia es el regido por el agua: Escorpio; a diferencia de los demás, son los más eróticos de todo el zodiaco, pero a la hora del romanticismo, se quedan cortos y prefieren mantenerse fríos con sus parejas hasta que sienten mucha confianza.

Su principal error y falla es que no son detallistas con sus parejas y es algo que les juega en contra, pero si necesitan reavivar la llama de la pasión, harán todo lo que esté a su alcance para recuperarlo si de verdad les interesa seguir.

