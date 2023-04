¿Nadie los soporta? Estos son los signos más presumidos del zodiaco

Muchas veces se vuelve un patrón recurrente el encontrar a personas con ciertas particularidades a lo largo de la vida, las cuales pueden ir desde explosividad hasta fidelidad, lo cual, si bien puede ser una coincidencia, también es posible que tenga que ver con el signo del zodiaco de estas personas.

La esfera celeste, es decir, la bóveda en la que se dice que se mueven los astros, se divide en 12 áreas, mismas que conforman los 12 signos zodiacales, los cuales son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, estos otorgan a los nacidos bajo su cobijo, un cúmulo de características específicas, las cuales permiten encasillar a todas las personas de cierto signo del zodiaco bajo específicos defectos y virtudes.

Y aunque es casi imposible determinar si es que todos los compañeros petulantes que te has encontrando a lo largo de tu existencia son de algún signo zodiacal en especial, lo cierto es que sí puedes estar alerta al momento de conocer a nuevas personas, por lo cual, en esta ocasión te diremos cuál es el top cinco de los signos más presumidos del zodiaco.

Leo, los reyes de la soberbia y la presunción

Las personas del signo de Leo están regidas por el Sol, también llamado el "Astro Rey" y como tal no dudan en querer ser el centro de la atención en cualquier lugar en el que se paren. Los leones del zodiaco son el signo más egocéntrico y orgullo, lo cual hace que su vanidad los ciegue y muchas veces no piensen objetivamente, ya que dan por hecho que son los mejores en todo y que nadie puede enseñarles a mejorar.

Al ser un signo bastante seguro de sí mismo no es raro que caiga en la vanidad y le guste ser admirado y reconocido no sólo por los logros que ya consiguieron, sino por los que se han puesto en la mira, lo cual los hace presumidos y engreídos, ya que tienden a exagerar sus hazañas para destacar y no sentirse opacado por nadie más, ya que al final del día, ellos son los leones y buscan imponerse ante los demás.

Virgo, los más presumidos con su conocimiento

Virgo es un signo que se distingue por su inteligencia, perfeccionismo y continua búsqueda de la razón, algo que los hace fríos y calculadores, pero paradójicamente siempre buscan el reconocimiento de los demás, especialmente de sus superiores, cuestión que si bien, los hace destacar en su trabajo, también provoca que se crean indispensables y únicos, adoptando así una actitud arrogante que molesta a muchos y provoca la envidia de otros tantos.

Otro defecto de los Virgo es que siempre buscan tener la razón, lo cual se deriva de su aire de superioridad, algo que los puede volver cerrados y a la vez, muy comprometidos al momento de alcanzar sus metas, mismas que no tendrán reparo en presumir por lo alto, ya sea con anuncios en redes sociales o por medio de discretos comentarios que dan pauta a que se hable una y otra vez de ellos.

¡No lo creerás! Los Libra son engreídos y presumidos

A pesar de ser uno de los signos más amables y fiesteros, los Libra cargan con el defecto de la presunción, ya que les gusta ser admirados y robarse las miradas, algo que se explica si tomamos en cuenta su continua dependencia de los comentarios de los demás, los cuales pueden elevar o bajar su autoestima, según sea el caso. Sin embargo, a diferencia de los signos anteriores, los Libra demandarán la atención de manera sutil y hasta infantil, ya que muchas veces se centran más en presumir sus atributos físicos o materiales.

¡Que no te engañen! Los Tauro son de los signos más presuntuosos

Aunque los toritos son carismáticos por naturaleza, muchas veces tienden a ser esclavos de la atención, lo cual los hace estar continuamente presumiendo su estilo de vida, su pareja, su trabajo o cualquier cosa de la que se sientan orgullosos y piensen que será digno de alabar, algo que hace que sean percibidos como orgullosos y ególatras.

Nada como la petulancia de un Capricornio

Al igual que Virgo, Capricornio es un signo al que le gusta presumir los resultados de su esfuerzo y disciplina, ya que para conseguir lo que quiere hace muchos sacrificios y le gusta ver que las personas le admiran por ello. Sin embargo, el lado obscuro de los Capricornio es el hecho de que también suelen menospreciar a quienes no se esfuerzan como ellos, volviéndose altivos y engreídos con quienes los rodean.

