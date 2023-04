¡No te dejes llevar por su labia! Estos son los signos del zodiaco que más envuelven con palabras

Hay personas que son expertas en enredar con sus palabras y elocuencia, algo que los convierte en sujetos muy persuasivos que tienden a conseguir sus objetivos gracias a su habilidad para "endulzar el oído", pero ¿sabías que esto se puede deber a su signo zodiacal?

Aunque no lo creas, la fecha en la que naciste puede influir en la manera en la que te desenvuelves con los demás, ya que tu signo del zodiaco tiene una incidencia directa en tu personalidad de manera negativa y positiva, esto con independencia de que seas creyente o no de la astrología.

De tal suerte que, no importa si tu expareja no creía o no en los horóscopos, es muy posible que si su signo zodiacal se encuentra en esta lista sea una persona experta en envolver con las palabras, lo cual explicaría que hayas caído en sus engaños una y otra vez.

¡Aguas con la elocuencia de los Géminis!

Sin duda, los Géminis son las personas más elocuentes del zodíaco, lo cual se debe a que son personas que cuentan con gran fluidez al momento de hilar sus ideas, algo que los hace maestros de la persuasión, cualidad que les permite destacar en los debates o discursos en los que van a defender una postura.

Además, la seguridad y la confianza de los Géminis los convierte en personas muy astutas al momento de convencer a alguien, de ahí que sean certeros al momento de expresarse verbalmente, logrando así captar la atención de los demás en el mismo grado que ellos la otorgan. De hecho, su escucha activa es un arma de doble filo, pues, al tener una memoria privilegiada, recordarán cada detalle que les pueda servir para posteriormente envolverte con sus palabras.

Cáncer: el signo que envuelve con sus palabras

Los regidos por este signo del zodiaco son personas a las que no les cuesta trabajo echar mano de los sentimientos para que los demás hagan lo que ellos quieren. De hecho, a diferencia de los Géminis, los Cáncer más que centrarse en la razón buscan apostar por las emociones al momento de hilar su estrategia persuasiva. La elocuencia de los de Cáncer hace que se vuelvan calculadores, ya que están atentos de las tiradas en el juego de los sentimientos para lanzar la estocada final a su oponente, algo que a su vez los convierte en un signo brutalmente honesto y manipulador.

No hay persona más persuasiva que un Virgo

Las personas Virgo suelen escuchar atentamente para incorporar información de utilidad en su discurso, en el cual, además de mostrar motivos que refuercen sus teorías, buscará desacreditar a su contraparte, algo que muchas veces los convierte en los mejores oradores. Esto sin mencionar que los Virgo son personas claras y precisas, algo que las hace convincentes y poseedores de una elocuencia peligrosa.

