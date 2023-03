¡Cuidado con ellos! 3 signos del Zodiaco que siempre están de malas

Uno de los puntos más importantes a resaltar de la astrología es que la personalidad de cada persona está regida por el signo del Zodiaco al que pertenece y así como pueden salir a la luz las mejores cualidades, también reflejan lo peor de cada uno como si son mentirosos o incluso si siempre están de malas. ¿La razón?, que la posición de los planetas es la que termina de influir en todos hasta crear las actitudes que resaltarán y en este último caso hay mucho qué decir.

Pues cuántas veces no hemos estado con una persona con el mejor humor y el más legre, pero que de un momento a otro deja ver su cara de desagrado y molestia; y ni hablar de aquellas que casi siempre (por no decir todo el tiempo) presumen su mal temperamento con actitudes o respuestas groseras con las que se convierten en esos personajes incómodos, especialmente cuando se reúnen entre ellos. Y es que entre más signos del Zodiaco con estas características y conviviendo, es más probable que el enojo lleve a una discusión o pelea acalorada.

Así que ten mucho cuidado con ellos para evitar un momento de disgusto en el que el mal humor lleve a un momento muy tenso entre tú y la otra persona, o bien, entre un grupo entero. Y si tu signo está en esta lista, lo más importante es que aprendas a controlar el mal temperamento para así ahorrarle a tus amigos o familiares problemas.

Una simple actitud puede hacerlos cambiar de humor. (Foto: Pexels)

Aries

Los primeros de la lista son los del signo de Aries, quienes popularmente tienen mala fama en cuanto a su humor y es que así como pueden ser los más amigables y divertidos, cuando algo o alguien los saca de sus casillas dejarán sacar su peor versión en la que los conflictos, discusiones y peleas comenzarán a aparecer, pero no siempre desde la razón sino desde el mal genio y es por ello que hay que tener especial cuidado con ellos.

Asimismo, guiarlos para mantenerlos tranquilos puede ser una salida fácil en especial cuando se busca evitar un conflicto y para ellos pedirles una distancia será lo conveniente, pues hacerles ver que están equivocados puede empeorar la situación. Finalmente, un detalle que no se debe de perder de vista es que ellos pertenecen al fuego y de ahí que bate una pequeña chispa para que todo explote.

Sagitario

Por su parte los Sagitario, que también pertenecen a los signos de fuego y por lo tanto también destacan por siempre estar de malas y si algo los molesta tanto sus expresiones, actitudes y comentarios lo harán notar; sin embargo, en este caso no hay que estar cien por cierto alertas como ocurre con los carneros, pues para ellos es más fácil controlar este estado de euforia. A pesar de ello no debes de sorprenderte si los ves haciendo o diciendo cosas para herir a los otros, pues es una de las formas en las que suelen expresar su temperamento fuerte y agresivo.

Esto puede traerles muchos problemas. (Foto: Pexels)

Escorpio

Antes de terminar con la lista de signos del Zodiaco con los que hay que tener mucho cuidado, es importante explicar por qué son los que pertenecen al elemento fuego los que destacan entre todos por tener este fuerte temperamento y es que sus ganas de crecimiento también los lleva a ser extremadamente orgullosos y en ciertas ocasiones agresivos con tal de que todo los favorezca. Y el último de ellos después de Aries y Sagitario, es Escorpio, de quien hay que saber que es el menos violento.

Pero no por lo anterior se deben de descuidar otros aspectos, pues si bien no estallará como sus hermanos, sí lo hará a su propia manera y de forma más o menos discreta, ya que para este signo es común evitar la pelea, pero usan comentarios irónicos, sarcásticos e incluso pasivo-agresivos para hacer notar que algo les molestó. Claro que esto es aún más riesgoso porque en la mayoría de los casos no se enfrenta al problema como tal.

