VIDEO | Ganó la batalla: abuelito dio sartenazo a enorme cocodrilo que quería devorarlo

No cabe duda que en TikTok los usuarios de la web se pueden encontrar con cualquier tipo de video, pues la variedad de la plataforma da oportunidad a los internautas de compartir grabaciones que de no ser porque quedan registradas en imágenes no podrían creerse.

Fue así como se difundió un clip en el que aparece un hombre de la tercera edad, mientras golpea con una sartén a un cocodrilo para defenderse de un posible ataque, pero fue gracias a su astucia que logra alejarlo y así sale triunfante de una situación en la pudo tener consecuencias fatales.

El segundo sartenazo bastó para que se retirara

La usuaria TikTok de nombre @tacthatsme compartió el preciso momento en que su abuelito era acechado por un enorme cocodrilo que al parecer estaba preparando sus filosos dientes para atacarlo, sin embargo, el hombre se defendió con lo que tenía en las manos y eso era una sartén, así que no lo dudó ni por un momento y con ese objeto se enfrentó al poderoso animal.

Ganó la batalla

Bastaron unos cuantos segundos, para que el hombre decidiera dar dos fuertes sartenazos al caimán y así huyera del jardín de la casa donde estaba a punto de entrar. En el video se observa que el cocodrilo camina unos pasos frente al adulto mayor con las fauces abiertas, pero al recibir los golpes se da por vencido y no ataca.

Es así como, herido aunque al parecer no de gravedad, da marcha atrás y vuelve a lo que parece ser un lago, el cual se puede ver justo al lado del jardín de una casa. El video causó conmoción en la red social y rápidamente se hizo viral acumulando más de 19 millones de reproducciones.

El hombre vio cómo huía el cocodrilo al perder la batalla

De acuerdo con la tiktoker, los hechos ocurrieron en Florida, Estados Unidos, lugar donde son frecuentes los avistamientos de cocodrilos al ser un lugar bastante cálido, y es que la invasión de los seres humanos en su hábitat está obligando a que estas especies salgan de su ecosistema.

En Estados Unidos, han ocurrido unas serie de ataques de cocodrilo, sin embargo, en la mayoría de los casos las personas no tiene cómo defenderse de estas feroces criaturas y en el mejor de los casos, terminan siendo mordidos.

