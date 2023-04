Niño de 2 reportado como desaparecido es encontrado dentro de la boca de un caimán

Un niño de solo dos añitos había sido reportado como desaparecido en San Petersburgo, una ciudad en la costa del golfo de Florida. Sin embargo, la tragedia le llegó a esta familia, pues el infante extraviado se encontró dentro de la boca de un cocodrilo mientras que la madre del menor de edad fue descubierta muerta dentro de su apartamento de la calle Lincoln Shores. Los reportes preliminares apuntaron que fue apuñalada consecutivamente y ahora el primer sospechoso es el padre del pequeño Taylen Mosley, quien actualmente está acusado de dos cargos por homicidio en primer grado.

El pequeño recién había cumplido sus primeros dos años. FOTO: Especial

El tutor del infante se encuentra en el hospital

Todo comenzó cuando el jueves pasado, la madre del pequeño Taylen Mosley lo reportó como desaparecido. Después de que Pashun Jeffery, de 20 años, habló con la policía, fue encontrada muerta dentro de su apartamento. Y ahora Thomas Mosley, de 21 años, está acusado de dos cargos de asesinato en primer grado y actualmente se encuentra en el hospital. El viernes por la noche, el infante fue encontrado muerto dentro de la boca de un caimán en el centro recreativo —con campo de práctica de golf, lago para botes, pesca y áreas de juego infantiles— Dell Holmes Park. A más de 15 kilómetros de la casa de su madre. Cabe destacar que las autoridades pudieron confirmar la identidad del niño luego de matar al animal.

Ahora un médico forense está determinando la causa de su muerte. Pero hay demasiados cabos sueltos que giran en torno a este lamentable caso. El jefe de policía Anthony Holloway dijo que no querían encontrar al infante de esta manera, pero que por lo menos ahora podrían darle un cierre a esta familia. "Lamentamos que haya tenido que terminar de esta manera.", finalizó. Se aclaró que el padre del pequeño Taylen, identificado como Thomas Mosley, de 21 años, fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado.

Pudieron identificar que la madre del menor falleció por puñaladas, pero del infante aún se investiga la causa de su muerte. FOTO: Especial

La policía anunció que era una "persona de interés" después de localizarlo con la esperanza de encontrar a Taylen, que no estaba bajo su custodia en ese momento. Thomas Mosley se había ingresado en el hospital debido a que estaba cubierto de cortes en los brazos y las manos, según NBC News . Hasta la fecha permanece en el hospital, dijo el jefe de policía. Se sabe que el tutor no habó con los investigadores, simplemente porque no decidió entablar comunicación.

La última vez que se vio con vida a la madre fue el miércoles pasado

De acuerdo con los miembros de la familia de la madre, los vieron a ambos alrededor de las 17:30 horas del pasado miércoles, y solicitaron un control de bienestar al día siguiente de que no pudieran contactarla. Los vecinos dijeron que escucharon una fuerte conmoción cerca del apartamento alrededor de las 20:30 horas de la noche, pero que no llamaron a la policía. Poco después de Thomas Mosley apareció en la casa de su madre cubierto de cortes.

El padre es el principal sospechoso, pero no ha querido hablar con la policía. FOTO: Especial

A la mañana siguiente, la madre de Pashun Jeffery llamó al administrador del apartamento para una verificación de bienestar después de que su hija perdiera su llamada diaria de FaceTime y un empleado fue quien la encontró muerta. El oficial Anthony Holloway describió la escena del crimen como "muy violenta". Cabe destacar que la puerta del apartamento estaba cerrada cuando llegó el empleado. Entre la información que encontraron los policías, se detalló que la mujer de 20 años trabajaba en CVS, y que se había mudado recientemente al apartamento con Taylen, según medios locales.

