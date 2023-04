Tornados mortales: Medio Oeste de Estados Unidos devastado por el mal clima, ¿qué se espera para el fin de semana?

El clima se pone cada vez peor y azota al territorio norteamericano, provocando muertos y heridos de gravedad. En esta ocasión, un total de 43 tornados arrasaron seis entidades del Medio Oeste de Estados Unidos, abriendo un camino mortal a su paso y destruyendo un sin fin de propiedades. El derrumbe del teatro en Illinois —que presentaba un concierto de heavy metal— mató a una persona y dejó heridas a otras 28. Debido al acontecimiento, el centro de trauma de Arkansas activó una alerta de víctimas masivas. Luego del recorrido policial, se confirmó la muerte de otras tres personas, dejando un total de cuatro fallecidos.

¿Qué se espera ahora para el fin de semana?

El violento tornado de Arkansas derribó el teatro de Illinois y otras propiedades más que culminó en la pérdida de cuatro vidas humanas y 28 heridos. Sin embargo, la serie de violentos tornados azotó a seis entidades de los Estados Unidos. Ahora el Medio Oeste se está despertando con la devastación infligida por alrededor de 43 tornados, según informes preliminares del Centro de Predicción de Tormentas. Y es que hasta el pasado viernes por la noche, se desató el mal clima en la región, que ahora vaticina —para este fin de semana— caos para los estados de Indiana, Kentucky y Ohio.

El mal clima se produjo justo después de que el único centro de trauma importante en Arkansas —el hospital de Ciencias Médicas de la Universidad de la región—, declarara una alerta de víctimas masivas de nivel 1 luego de la llega del tornado a Little Rock la madrugada del viernes. Y es que las dramáticas escenas quedaron evidenciadas en fotografías, donde autos volcados, techos destrozados y árboles derribados eran los paisajes observados en todo el sur y el medio oeste. Ahora la situación más compleja para la región es que decenas de miles de personas se quedaron sin electricidad tanto en la localidad que más sufrió los sucesos como en Missouri.

El recuento de daños no termina, pues las víctimas aumentan

Según los medios locales, el Teatro Apollo en Belvidere, Illinois, vio cómo su techo se derrumbaba alrededor de las 19:55 horas, cuando había 260 personas adentro. Los asistentes al concierto se habían reunido para ver a la banda de heavy metal Morbid Angel. Ahora el jefe de bomberos Shawn Schadle compartió a los periodistas que 28 personas fueron llevadas al hospital y cinco de ellas están en un estado grave. A la par, uno de los testigos subió un video de las perturbadoras consecuencias en Facebook.

"Fui uno de los primeros en la escena y comencé a orar y llorar", escribió Johnny Garner en Facebook. Continuó "tanta gente siendo arrastrada no parecía real".

En Covington, Tennessee, cinco personas estaban siendo atendidas en el hospital después de que también fueran golpeadas por un tornado. El Departamento de Policía de Covington compartió fotos de carreteras bloqueadas por postes de electricidad caídos y árboles derribados frente a casas. La fuerza era "intransitable" e instó a los residentes de la ciudad a mantenerse alejados de las autopistas debido a los peligros. Asimismo instó que se permitiera el paso de los equipos de emergencia a las áreas críticas. Por otra parte, varios vuelos en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago también se retrasaron o de plano se cancelaron. Luego de esto se les dijo a los pasajeros que se refugiaran debido al "clima severo".

¿Cuántos tornados se registraron?

Informes preliminares estiman que ocurrieron 16 tornados en Illinois, 12 en Arkansas, ocho en Iowa, tres en Wisconsin, dos en Mississippi y dos en Tennessee. Sin embargo las autoridades detallaron que el Medio Oeste puede esperar un pequeño respiro este fin de semana, ya que las tormentas parecen moverse hacia el este. Según informes de Weather Channel, las tormentas eléctricas serían la principal preocupación el sábado, pero "no se puede descartar uno o dos tornados en el sureste". Desgraciadamente, los tornados han destrozado casas y arrasado con vecindarios enteros, volcado vehículos y arrojado árboles y escombros a las carreteras mientras la gente corría en busca de refugio.

Los techos y las paredes fueron arrancados de muchos edificios, mientras que los árboles fueron arrancados de raíz y los vehículos volcados. "Estamos operando en estado rojo, con todas las manos a la obra", dijo Aaron Gilkey, portavoz de la agencia Metropolitan Emergency Medical Services (MEMS). Y es que las tormentas se produjeron solo una semana después de que más de dos docenas de tornados mortales azotaran Mississippi y partes de Alabama matando al menos a 26 personas. A la par, se filmaron imágenes del feroz evento desde el séptimo piso del Centro Médico Bautista de Little Rock. Se podía escuchar a la persona que filmaba jadeando ante el enorme tornado giratorio a medida que se acercaba cada vez más.

Otro video a raíz del sistema masivo reveló escombros esparcidos en las calles de Little Rock —que se encuentra a solo tres horas al noroeste de Rolling Fork— donde azotaron tormentas mortales la semana pasada. Las imágenes aéreas publicadas por The Weather Channel mostraron un área muy dañada de la ciudad que abarca varias cuadras con numerosas casas sin techos y paredes, algunas de ellas ya totalmente colapsadas y con vehículos volcados que ensucian las calles. Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional también informó que la actividad del tornado destruyó varias casas y derribó árboles en Little Rock y sus alrededores.

¿Qué dicen las autoridades?

El alcalde de Little Rock, Frank Scott Jr., dijo en Twitter que le había pedido a la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, que movilizara a las tropas de la Guardia Nacional para ayudar en la respuesta de emergencia. La dirigente firmó una orden ejecutiva para autorizar de inmediato 250 mil dólares —más de cuatro millones y medio de pesos— del fondo estatal de respuesta y recuperación ante desastres para ser utilizados a discreción del director de la División de Manejo de Emergencias del estado.

"En este momento, sabemos de 24 personas que han sido hospitalizadas en hospitales de Little Rock y no tenemos conocimiento de ninguna muerte en Little Rock", dijo el alcalde Frank Scott Jr. en Twitter.

Por separado, el Centro Médico Baptist Health en la ciudad contigua de North Little Rock —justo al otro lado del río Arkansas desde la capital— informó haber tratado a 11 pacientes de la tormenta, uno de ellos en estado crítico. A la par, la estación de televisión local KTHV-TV informó una muerte relacionada con la tormenta. Según los Servicios Médicos de Emergencia Metropolitanos, al menos 600 personas resultaron heridas solo en el área de Arkansas. Mientras tanto, se detectó la formación de un segundo tornado en Des Moines. El clima destructivo continuó durante cientos de kilómetros.

Joe Biden y la primera dama Jill Biden viajaron a Rolling Fork

El presidente de Estados Unidos y su esposa viajaron a la zona más afectada por los terribles tornados. Ahora se espera que Joe Biden anuncie que el gobierno federal cubrirá el costo total de las medidas de emergencia del Mississippi durante los próximos 30 días, incluidas las horas extra para los socorristas y la limpieza de escombros. El mandatario y la primera dama, Jill Biden, evaluarán los daños, se reunirán con los propietarios afectados por las tormentas y los socorristas además de que pidieron recibir la información operativa de funcionarios federales y estatales.

Se espera que se les unan el gobernador Tate Reeves, la senadora de Mississippi Cindy Hyde-Smith y el representante Bennie Thompson. En una declaración después del tornado, Joe Biden prometió que el gobierno federal "haría todo lo posible para ayudar".

"Estaremos allí todo el tiempo que sea necesario. Trabajaremos juntos para brindarle el apoyo que necesita para recuperarse".

