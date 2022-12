VIDEO: pensaron que era Santa Claus entrando a su casa y descubrieron un enorme cocodrilo en su sala

El pasado 24 de diciembre miles de personas esperaron la llegada de Santa Claus, un mítico personaje que entrega regalos a los y las niñas de todo el mundo. De acuerdo con la leyenda Papá Noel, como también es conocido, se caracteriza por ser un carismático anciano de barba blanca, traje rojo y botas negras; sin embargo, una familia se llevó una enorme desilusión cuando se dieron cuenta que el Santa Claus que los visitó en su domicilio no tenía estas características y en su lugar tenía una piel verde y escamosa, igual a la de un peligroso reptil.

A través de sus redes sociales una mujer identificada como Monse mostró con sorpresa cómo descubrió a un falso Santa Claus entrando a su domicilio. En la grabación, la joven muestra que el impostor de Papá Noel era nada más y nada menos que un cocodrilo, un enorme reptil semiacuático que vive en las regiones tropicales. Aterrados por el animal, los habitantes de la vivienda comenzaron a filmar como el carnívoro ingresaba a la sala y se arrastraba por el piso de la casa.

Según el testimonio de la joven el animal ingresó a su casa derivado de las intensas lluvias que se registraban en ese momento, mismas que habían ocasionado que la corriente arrastrara río afuera al cocodrilo. "Necesito que alguien me ayude. Resulta que está lloviendo muchísimo y a abrí la puerta para ver cómo iba avanzando el agua y cuando yo la abrí, enseguida se metió un lagarto", mencionó la joven durante la grabación, la cual rápidamente se hizo viral en redes sociales como TikTok y Facebook.

Posteriormente, la mujer pidió apoyo a los internautas, ya que quería sacar al enorme animal de su casa. “No se si empujarlo con una escoba para afuera o que. ¿Y si le aviento la escoba y me la muerde y me come también?. ¡Ay Dios mío!, ¿Qué hago?”, se escucha decir a la joven en el video. Finalmente, la grabación concluye sin saber qué fue lo que pasó y si el reptil fue expulsado de la casa.

La joven aseguró estar preocupada por el comportamiento del cocodrilo. Foto: Captura de pantalla.

Aparentemente, los hechos ocurrieron en México, en el estado de Tabasco, en el municipio de Nacajuca. Horas después del video, de que fue realizada la transmisión, la joven emitió un comentario señalando que personal de Protección Civil había acudido a rescatar y resguardar al animal.

