Horror en Costa Rica: cocodrilo devora a un niño de ocho años frente a sus padres

Un niño, de tan solo ocho años de edad, fue atacado hasta morir por un cocodrilo; el animal le devoró la cabeza y le dejo severas heridas en el cuerpo mientras el pequeño jugaba cerca de un río cerca de su casa en Costa Rica. Los hechos fueron presenciados por los padres de la víctima, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades y relataron lo sucedido.

La víctima fue identificado como Julio Otero Fernández, de ocho años de edad, quien fue decapitada por el reptil, antes de ser arrastrado a las profundidades del río Matina en la ciudad de Limón, Costa Rica. De acuerdo con los padres del infante, el niño fue devorado por el cocodrilo mientras pasaba tiempo con su familia, cuatro hermanos y otros parientes durante un viaje de pesca.

La víctima fue identificado como Julio Otero Fernández, de ocho años de edad. Foto: especial.

Según los testigos, Julio estaba parado en el río, que llegaba hasta sus rodillas, cuando el gran cocodrilo se abalanzó sobre él y le quitó la vida. “Lo sacudió (al niño) y le arrancó la cabecita”, describió un testigo presencial el brutal ataque. “Luego lo agarró de nuevo y lo arrastró hacia abajo”, agregó la fuente, quien no quiso ser identificada.

Durante la agresión por parte del animal, los padres de Julio, Julio Otero y Margini Fernández Flores, miraban impotentes cómo el reptil atacaba salvajemente a su hijo. “Lo más difícil para mi esposa fue ver al cocodrilo alejarse flotando con el cuerpo de mi hijo”, dijo el padre del pequeño.

Un cazador aseguró haber asesinado al cocodrilo que atacó al menor. Foto: especial.

Añadió que el cocodrilo apareció más de una hora después, todavía con el cuerpo de su hijo entre sus fauces. Dijo que los agentes de policía que habían respondido a la escena se negaron a dispararle al animal, diciendo que no tenían la “autoridad” para abrir fuego. “Por mi parte, me siento abandonado por las autoridades”, dijo Otero. “Un animal vale más que un ser humano, eso es lo que he sentido”, declaró el hombre ante medios locales.

Tras los hechos, un cazador local, no identificado, supuestamente disparó y mató a un cocodrilo en el área, aunque no se ha determinado si se trata del mismo animal que atacó al niño. Cabe señalar que cuando los lugareños abrieron el estómago del animal, descubrieron en su interior mechones de cabello y fragmentos de huesos que se cree que pertenecen a Julio, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades locales.

