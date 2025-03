Golpean salvajemente en Cisjordania a director ganador del Oscar, está desaparecido

El cineasta palestino Hamdan Ballal, quien recientemente ganó el Oscar al Mejor documental por la cinta No other land, en la que se detalla la forma en la que se han destruido villas enteras en Cisjordania, fue brutalmente golpeado y actualmente se encuentra desaparecido.

De acuerdo con los primeros informes, Ballal se encontraba en su hogar, ubicado en la localidad de Susya, al sur de Hebrón, cuando un grupo de colonos israelíes irrumpieron y lo golpearon en numerosas ocasiones.

Los colonos arrojaron piedras a la casa y las pertenencias del cineasta, quien intentó pedir el apoyo de una ambulancia para acudir a un hospital, pero fue detenido inmediatamente por militares israelíes.

“Un grupo de colonos acaba de linchar a Hamdan Ballal, codirector de nuestra película No other land. Lo golpearon y tiene heridas sangrantes en su cabeza y estómago. Un grupo de soldados lo sacó de la ambulancia que llamó y se lo llevaron. No hay noticias sobre él desde entonces”, señaló el cineasta israelí Yuval Abraham, con quien realizó el largometraje.