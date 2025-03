Dan 6 años de prisión a conserje latino en Estados Unidos por orinar en el dispensador de agua de la oficina

Un extraño sabor en el agua de un dispensador en un consultorio médico de Houston, Texas, dejó a un trabajador de limpieza condenado a seis años de prisión, luego de que se demostró que el sujeto, identificado como Lucio Catarino Díaz, orinó en el líquido que sus compañeros habían estado ingiriendo. Los hechos ocurrieron en el año 2020, pero hasta el presente mes de marzo se dio a conocer la condena en contra del conserje, quien admitió los cargos en su contra.

El caso en contra de Lucio se volvió viral en 2022, cuando prensa internacional prestó sus reflectores para la historia de una mujer, quien afirmaba que el conserje del consultorio médico donde trabajaba había orinado en el dispensador de agua. Además, la víctima contaba que el hombre no solo había contaminado el dispensador comunitario, sino que también lo habría hecho en botellas de agua que las personas llevaban a la oficina.

La mujer dijo que en septiembre de 2022 se percató de que el agua del dispensador tenía un olor y sabor extraño, por lo que días después decidió llevar su propia botella de agua y la guardó en el refrigerador. Sin embargo, la trabajadora notó que su botella también tenía un olor extraño y una tonalidad amarilla, por lo que decidió guardar el recipiente y llevarlo a analizar, donde se llevó una desagradable sorpresa: el líquido estaba contaminado con orina.

Trabajadora pone cámara escondida y capta al conserje orinando en su botella de agua

La mujer se dio cuenta de que su agua sabía extraña. Foto: pixabay.

Tras el hallazgo, la mujer inició una investigación y escondió una cámara de seguridad en el lugar. Así se dio cuenta de que Díaz habría sido quien orinó dentro de su botella de agua y dentro del dispensador comunitario de agua. Después de darse cuenta de los hechos, la mujer acudió a presentar una denuncia y a realizarse estudios médicos, mismos que la llevaron a enterarse de que había sido contagiada con herpes tipo 1 y clamidia.

Las autoridades confirmaron que Díaz era portador de ambas enfermedades y que además otras mujeres de la clínica habrían tenido el mismo diagnostico luego de ingerir el agua de la empresa. Al ser cuestionado por las autoridades, el conserje se declaró culpable por cargos de agresión agravada con un arma mortal; hasta ahora, se desconoce la cantidad de mujeres que habrían ingerido el agua y presentaron síntomas de ambas enfermedades de transmisión sexual. También, se dio a conocer que el sujeto obtuvo una condena de hasta 6 años de prisión.

El conserje contagio enfermedades de transmisión sexual a sus compañeras

Otras trabajadoras del lugar resultaron contagiadas. Foto: pixabay.

Hasta ahora, se desconoce la cantidad de mujeres que podrían presentar demandas contra el hombre. De igual manera, no se sabe si la clínica demandará a la empresa que contrató al hombre. Se espera que en los próximos meses se dé a conocer más información sobre este crimen que ha conmocionado a los habitantes de Texas.

Ante la cadena de televisión local ABC13, la víctima, cuya identidad no se dio a conocer, contó que su deseo es que el conserje sea deportado: "me enteré de que después de beber el agua adquirí una enfermedad de transmisión sexual por la que también él (el conserje) dio positivo. Me dio una ETS que tendré por el resto de mi vida. Nada lo va a cambiar. Nada lo mejorará para mí. De hecho, siento que, por el resto de mi vida, tendré que ser cuidadosa con mi salud. Quiero que quede expuesto por lo que es. Quiero que pague por lo que me ha hecho y que luego sea deportado”, dijo la mujer ante el medio en el año 2022, cuando el caso se dio a conocer.