FUERTE VIDEO | Un cocodrilo captura y devora a un perrito en la Laguna del Carpintero

La naturaleza puede ser hermosa, pero a veces muestra su lado nada amable y salvaje, el cual incomoda bastante a las personas. Esto ocurrió en la Laguna del Carpintero, ubicada en Tampico, Tamaulipas, un lugar que al estar rodeado de un manglar, es el hogar de cocodrilos, o “juanchos”, como se les dice en el sitio que también es turístico. Y justo uno de estos reptiles atrapó y mató a un perrito, hecho que fue captado en video.

El video, que fue difundido en redes sociales causando gran conmoción, comienza cuando el cocodrilo ya tiene en sus fauces al perrito -uno de tamaño mediano con collar- por lo que comienza a dar sus clásicos giros -conocidos como giro de la muerte- y a hundir a su presa en el agua, asegurándose así de que muera y no escape. Las personas alrededor hacen exclamaciones de horror, pero el can ya está muerto.

Internautas reclamaron que cómo era posible que las personas solo se quedaran viendo o grabando y no hicieran nada, pero se debe recordar que los cocodrilos son cazadores e interactuar con ellos es sumamente peligroso, pues aunque su paso suele ser lento, al momento del ataque alcanzan gran velocidad al desplazarse, por lo que tratar de quitarle su presa podría ser mortal para quien lo hiciera.

El cocodrilo mantuvo en sus fauces al can. Foto: captura de pantalla.

Se cree que el perrito tenía hogar, debido a que tenía collar y se veía bien nutrido. Hasta el momento se desconoce si iba con algún paseante al momento del ataque, del que se presume el can saltó al agua o se acercó mucho a la orilla, ya que ocurrió en uno de los miradores de la Laguna del Carpintero, donde hay vallas para evitar que los cocodrilos salgan a donde están las personas.

Por otra parte, medios locales informan que recientemente se han extraviado varias mascotas en la colonia aledaña al sitio turístico, por lo que no saben si este lomito es una de ellas o simplemente estaba disfrutando de un paseo en compañía de su familia.

Otros videos muestran que el cocodrilo se quedó con el can por gran rato, pues ya había devorado la mitad del cuerpo, pero no soltó a su presa y la mantuvo en sus poderosas fauces mucho tiempo.

Se quedó con el cuerpo a medio devorar por mucho rato. Foto: especial.

Cocodrilos en la Laguna del Carpintero

El cocodrilo mexicano es uno de los habitantes de la Laguna del Carpintero, se cree que existen alrededor de 100 ejemplares en el sitio y que son parte del atractivo del lugar. Incluso el Cazador de Cocodrilos, Steve Irwin, la visitó en 2002, quedando maravillado por ella y dijo: "Esta laguna es un modelo para el resto del mundo de cómo los seres humanos podemos convivir en estrecha armonía con grandes animales salvajes".

En años recientes han trascendido ataques de los reptiles a seres humanos, muchos de ellos han ocurrido porque las personas se meten a nadar en la laguna, pero quienes presencian los hechos quedan horrorizados. El peligro de los ataques aumenta cuando los saurios se encuentran en periodo de reproducción o están anidando.

