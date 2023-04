Werevertumorro afirma que el voto debería estar reservado para personas con estudios

El youtuber Gabriel Montiel, mejor conocido como “Werevertumorro”, fue señalado de clasista debido a un tweet en donde opinó sobre el derecho al voto, afirmando que el de una persona que paga impuestos, trabaja o estudia no debería valer lo mismo que el de alguien que “no hace nada e incluso puede ser delincuente”. A raíz de estas declaraciones, cientos de personas cuestionaron la postura del youtuber y señalaron el clasismo que contenía este mensaje.

A pesar de la polémica generada por esta declaración, Gabriel no ha eliminado el tweet e incluso ha argumentado (de forma sarcástica) en contra de las personas que visibilizan su clasismo, únicamente copiando y pegando la misma frase en cada uno de los comentarios. Activistas como Estefanía Veloz intentaron explicar que las personas que se encuentran privadas de la libertad sólo pueden ejercer su derecho al voto en elecciones federales, pero ante este comentario no hubo respuesta por parte del youtuber.

La reacción ante el clasismo de Gabriel Montiel

Después de la viralización del tweet, usuarios de esa red social señalaron que “Werevertumorro” era una persona sumamente privilegiada y que su comentario, más que ser una simple opinión, era violento y clasista. De acuerdo con la abogada y activista, Carla Escoffié, con estas palabras se asume que las malas decisiones que se toman en elecciones populares son “culpa” de las personas que se encuentran en situaciones vulnerables (como el nulo acceso a la educación), dejando de lado la ineficacia del Estado en el ejercicio democrático o la corrupción que existe cuando se llega al poder.

La abogada afirma que la educación no marca una postura política única.

Fotografía: TikTok/@carlaescoffie

Así mismo, Carla señaló que el tener una educación formal, en cualquiera de sus niveles, no garantiza la comprensión del sistema político ni una buena toma de decisiones a la hora de votar ya que no existe una verdad única que pueda ser marcada por la educación. Es así como la postura de Gabriel Montiel se basa únicamente en los prejuicios que existen hacia las personas precarizadas y lejos de ayudar con la democracia, esto sólo invisibiliza y silencia a quienes no tienen los recursos para salir de los círculos de pobreza, afirma la abogada.

La abogada reflexionó sobre los comentarios del youtuber.

Fotografía: TikTok/@carlaescoffie

¿Qué es el clasismo?

El clasismo es la discriminación basada en el estatus socioeconómico de las personas, favoreciendo a aquellas consideradas de mayor estatus y desfavoreciendo a las de menor estatus. Esto se manifiesta en la exclusión de personas de bajos recursos en ciertas áreas de la ciudad, negación de oportunidades laborales y educativas, y la estigmatización y ridiculización de sus comportamientos y costumbres.

De acuerdo con un estudio del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el clasismo es una de las formas de discriminación más comunes en México, con el 69% de las personas encuestadas considerando que es un problema grave en el país.

El clasismo puede tener consecuencias graves, limitando el acceso a oportunidades educativas, laborales y económicas de aquellos que lo sufren, además, puede contribuir a la perpetuación de la desigualdad socioeconómica y la marginación de ciertos grupos de la población.

SIGUE LEYENDO:

Clausuran el restaurante del “Werever” mientras él disfruta del Mundial de Qatar 2022, esto ocurrió

VIDEO: tiktoker desata la polémica al afirmar que los celulares Android son para "gente pobre"

Claudia Sheinbaum responde a críticas por concierto de Rosalía: “Quieren que la cultura sea un privilegio”