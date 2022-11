Clausuran el restaurante del “Werever” mientras él disfruta del Mundial de Qatar 2022, esto ocurrió

Durante las últimas horas, el nombre de Gabriel Montiel, quien es mejor conocida como “Werevertumorro” ha encabezado las listas de tendencias en diferentes redes sociales debido a que se dio a conocer que las autoridades del estado de Querétaro clausuraron su restaurante llamado “SAOS” mientras él se encuentra disfrutando del Mundial de Qatar 2022 por lo que el influencer se ha convertido en blanco de burlas y por ello te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante recordar que el hermano del “Escorpión Dorado” inauguró su restaurante ubicado en la exclusiva zona de Juriquilla en el estado de Querétaro apenas el pasado 11 de noviembre y celebró por todo lo alto su incursión en la industria restaurantera, por lo que luego de establecer su negocio viajó a Qatar para disfrutar de la Copa del Mundo 2022, evento que ha estado cubriendo como parte del equipo de TUDN.

Cuando todo parecía que iba viento en popa, las autoridades de Juriquilla, Querétaro realizaron una inspección el inmueble y según se pudo saber, tuvieron que tomar la determinación de clausurar el negocio debido a que en el lugar se servían bebidas alcohólicas sin el debido permiso, por lo que se colocaron sellos de clausura y el restaurante no pudo seguir operando.

Tras ser clausurados, en la página oficial de SAOS se publicó un mensaje en el que adelantaron que “aunque a muchos no les guste, seguirán en pie para seguir brindando buenas vibras y momentos increíbles”, sin embargo, no se informó si ya pudieron reabrir o cómo es que concluyó este desafortunado episodio.

Werever se convierte en blanco de burlas

Luego de que se diera a conocer la noticia de la clausura del restaurante del Werever, el famoso youtuber se convirtió en tendencia en redes sociales debido a todas las reacciones que se generaron pues por un lado otros algunos de sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo y otros hasta le ofrecieron asesoría legal, no obstante, un gran sector comenzó a burlarse del fundador del “W2M Crew” pues esta noticia le echó a perder su estancia en Qatar y otros hasta imaginaron su reacción con memes.

El Werever no ha hablado sobre la clausura de su restaurante. Foto: Especial

Pese a todo el revuelo originado, Gabriel Montiel, ha preferido mantenerse al margen del tema y no ha emitido ni una sola palabra sobre la clusura de su negocio, no obstante, sus seguidores ya lo han cuestionado recurrentemente sobre el tema, por lo que se cree que podría dar una explicación de lo sucedido en los próximos días, no obstante, por ahora, está completamente enfocado en apoyar a la Selección Mexicana.

