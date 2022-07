Werevertumorro revela la FORTUNA que obtiene en YouTube sin tener que subir nuevos videos

Werevertumorro es reconocido como uno de los YouTubers de mayor referencia no solo en México sino en América Latina gracias a sus populares videos que comparte en esta plataforma desde hace más de una década, por lo que sele considera como uno de los primeros youtubers mexicanos en lograr el éxito en una época en que las redes sociales aún no eran tan masivas.

Gabriel Montiel, nombre real de Werevertumorro, sorprendió a sus millones de seguidores al revelar recientemente en una entrevista a cuánto asciende la fortuna que gana en YouTube sin necesidad de seguir publicando videos. Hay que recordar que de un tiempo a la fecha el influencer ha decidido dejar atrás YouTube para apostar por TikTok, plataforma en donde ahora comparte sus grabaciones.

Fue durante una entrevista que sostuvo con el comediante y standupero Franco Escamilla en donde el influencer habló acerca de los ingresos que percibe de esta plataforma, tomando en cuenta que hace ya bastante tiempo que no publica videos a YouTube. El dato dejó sorprendidos a sus seguidores.

Werevertumorro apuesta ahora por el éxito en TikTok

Gabriel Montiel explicó que hace ya más de cuatro años que no sube videos a YouTube: “En mi canal de YouTube de 'Werevertumorro' que ya no subo nada, como cuatro años que no subo. Puedo ver ahorita cuánto genera”, contó. Además aprovechó para mostrarle a Franco Escamilla cuál es la cantidad que gana mensualmente.

“El de Werevertumorro ahorita, algo normal por mes y no subo nada. Son mil dólares al mes”, confesó, algo que sorprendió al famoso stadupero. Además explicó que en YouTube cuenta con aproximadamente mil video, algunos de ellos grabados hace más de cinco años, mismos que siguen generando interés para los fanáticos de Werevertumorro.

“Nada más tengo mil videos, no es cualquier cosa, son un chin** de videos”, aseguró. En su nueva faceta como creador de contenido, Gabriel Montiel prefiere compartir ahora videos en TikTok, en donde lo siguen más de 4 millones de usuarios.

Algunos de estos videos también los publica en su cuenta oficial de Instagram, en donde sus seguidores suman más de 5.7 millones. El influencer también cuenta con cuenta en Twitch, así como un podcast en Spotify llamado "Muy fuera de lugar con Werevertumorro", por lo que ha decidido realmente explorar y explotar el potencial de las redes.

