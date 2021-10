Parodiaron a Martha Higareda por "exagerar" en el podcast de Yordi Rosado: VIDEO

Martha Higareda y Yordi Rosado fueron blanco de burlas por parte de Werevertumorro, quien consideró que ambos exageran muchísimo en su podcast de anécdotas. Y es que el influencer se mofó de las historias demasiado ‘increíbles’ de la actriz mexicana. Fue con en TikTok donde Werevertumorro subió un clip en el que interpretó a los dos famosos y las características que él cree fueron más representativas durante la entrevista.

“Y en eso llega Cristiano Ronaldo, ya sabes, como que me vio latinona, y yo de OMG y él así de ‘puedo sentarme’ y yo de ‘¡Claro!’”, comienza el divertido video, al cual el mismísimo Yordi hizo una reacción y el contenido le pareció divertidísimo.

Sin embargo, los fans destacaron en los comentarios que tanto Yordi como Martha suelen exagerar sus historias, además de que son demasiado extrañas y que muchas veces no saben qué tan ciertas, pero los fans de ambos mencionaron que son ‘entretenidas’. El podcast de Martha Higadera fue publicado el día 10 de octubre de 2021 a través de la cuenta oficial en YouTube de Yordi Rosado.

Martha y una de sus increíbles historias

Justamente en el podcast mencionado, Higareda dio a conocer que tuvo una pareja con la que tenía pensado cortar desde varias semanas; sin embargo, el hombre siempre encontraba alguna excusa para evitar que esto ocurriera. Cuando estaba decidida, su suegro murió y ella no tuvo el corazón para cortar.

Después de esto, él le propuso matrimonio y por la presión social de tener a la familia cerca ella aceptó, "Estuvimos comprometidos por tres meses y cada vez que lo quería cortar él me decía que no lo podía cortar porque había muerto su papá", dijo. Pero por fin tuvo el valor de ponerle fin a la relación tóxica, pero la parte “exagerada” está en el hecho de que lo hizo en un recorrido que los dos tuvieron en Central Park a bordo de una bicicleta y cada uno de los dos tomó su propio camino. "Sopas, que me pierdo en Nueva York", comentó.

