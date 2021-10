Carlos Muñoz: Esta fue la ÉPICA respuesta del mesero a quien trató de humillar | VIDEO

En días recientes, el conferencista Carlos Muñoz causó polémica en redes sociales después de que se difundiera un video en donde se pretende humillar a un mesero de nombre Gil Romero, quien se encontraba trabajando en uno de sus eventos. De inmediato, la grabación causó la indignación de la opinión popular.

En el fragmento del video, que se encuentra en el YouTube oficial de Muñoz, se aprecia al conferencista dirigirse al joven y decir: "Este wey que está ahí parado, que está trabajando aquí, agradezco mucho su trabajo, está ahí y no está aquí porque no tiene el hambre, porque si él hubiera ahorrado los últimos tres meses, hubiera pedido el día de hoy se hubiera sentado aquí. Él no tiene hambre, él está cómodo en donde está".

Muñoz ofrece disculpas

Estas declaraciones desataron una serie de críticas en contra del también influencer, quién se autodenomina como coach de emprendimiento y empresario. En sus cuentas de Facebook e Instagram tiene más de cuatro millones y 1.2 millones de seguidores, respectivamente.

La grabación fue publicada originalmente en marzo del 2020 con el título "Le regalo una beca a un mesero". Después de sobajar a Gil Romero, Muñoz le ordena que se siente junto a su audiencia y le proporciona una libreta para realizar apuntes, para después volver a intimidarlo con insultos: "Ponte a tomar notas, cabr*n, en lugar de estar haciéndote p*ndejo ahí(...)ya si no despiertas con eso, la verdad que no m*mes".

Ante la ola de comentarios negativos, Carlos Muñoz defendió su postura con un tuit en donde argumenta que su estilo de comunicación se ha caracterizado por ser fuerte, tratando de generar mayor impacto en las personas. Ofreció una disculpa al mesero así como a las personas que se hayan sentido ofendidas.

El mesero responde

Gil Romero no dejó pasar la oportunidad de responder a toda la polémica y utilizó su cuenta de TikTok para colocar una grabación, que michas han considerado como muy atinada. "Pues bueno, este wey soy yo. El famoso mesero. Y lo único que tengo que decir a esto es que: ¡A h*evo, tomé curso gratis, tengo mente de tiburón. Me pagaron".

Los cursos que ofrece Carlos Muñoz tienen un costo de 15 mil pesos presenciales, pero en su sitio oficial ofrece paquetes con videos de sus conferencias. El paquete con todos sus cursos llega a costar hasta 10 mil pesos.

SEGUIR LEYENDO:

Sencilla propuesta de matrimonio viraliza las redes; ¡Nada de lujos en la Torre Latino!

Niña agradece a Dios por inventar los taquitos y enternece TikTok: VIDEO

Joven viraliza TikTok con fiesta de "nacos", lo tunden con crueles críticas