Crisis inmobiliaria en México: El difícil panorama para quienes desean rentar

En los últimos meses el tema de habitar en la ciudad de México ha dado mucho de qué hablar, pues acceder a una vivienda se ha complicado muchísimo por el alza de los precios, algunos incluso culpan a los nómadas digitales que han llegado a la capital. Rosalba González Loyde, maestra en Desarrollo Urbano por la Universidad Católica de Chile y profesora de la UNAM, platicó con El Heraldo Digital para tratar de entender qué es lo que ocurre con la crisis inmobiliaria.

En los últimos años se ha vuelto un tema recurrente entre quienes residen en la capital, pues muchos consideran que no se respeta el derecho a la vivienda, pero ¿qué es esto? De acuerdo González Loyde, en la actualidad esto no sólo habla de acceder a un espacio para dormir o protegerse del clima, sino de que además tiene que facilitar la vida de las personas, algo que ya está contemplado en la constitución de la CDMX. “Nos debe proveer de servicios básicos urbanos y también la cercanía a las escuelas, espacios de trabajo, espacios de ocio, etcétera”, detalló.

Los altos costos dificultan vivir cerca de los centros de trabajo. Foto: Cuartoscuro.

¿El derecho a la vivienda se cumple comprando casas?

Comúnmente se cree que el derecho a la vivienda se trata de quitar inmuebles a los privados y regalarlos entre la población, pero es un error; según Loyde, no sólo con la propiedad se satisface y en parte por esta idea equivocada se rechazó el proyecto de constitución en Chile hace un par de semanas. La renta también ayuda a cumplir esta garantía, pero en la capital esto es un tema espinoso.

Vivir cerca de los centros de trabajo se ha vuelto un privilegio. Foto: Daniel Ojeda.

La renta, una opción complicada en la CDMX

El acceder a un alquiler cerca de las principales áreas de trabajo y con mejores servicios puede llegar a ser en algunas ocasiones casi imposible, principalmente por el tema económico, aunque también hay ciertas implicaciones sociales que hacen todo más complicado.

“Si piensas cuánto cuesta una renta en áreas centrales de la ciudad de México es de una media arriba de 15 mil pesos un departamento de 60 metros cuadrados, quienes quieran algo así tendrían que ganar tres veces el valor de la renta, cerca de 45 mil pesos”

Al querer acceder a una vivienda también están presentes el racismo, clasismo o discriminación por color de piel o género, por ejemplo, algunos propietarios piden que la o las persona no tengan hijos, que estén casados, que seas heterosexual o hay preferencia para extranjeros.

“Se ven involucrados varios mecanismos, ya no es sólo la parte económica, porque, ¿qué tal sí cumples con los requisitos económicos, pero no cumples con los requisitos sociales del propietario? Y es aquí donde requerimos regulación”, refirió Rosalba.

Y no es que no exista una normativa que castigue estos abusos, pero la también profesora del Tecnológico de Monterrey sostiene que el proceso es tan largo que las víctimas prefieren buscar en otros sitios, por lo que hasta que no el fenómeno de alquiler es social y tiene un impacto colectivo y no sólo una transacción entre privados la situación no podrá cambiar.

Un cuarto de la población de la ciudad de México habita en alquiler y alcaldías como la Benito Juárez y Miguel Hidalgo tienen porcentajes elevados, cerca del 40%. Estos son porcentajes altos, por las mismas dinámicas laborales y migratorias que hay en la CDMX.

¿Y qué hay de comprar una casa en la Ciudad de México?

Al igual que con la renta, el poder adquisitivo juega el papel más importante, ya que los sueldos no alcanzan para adquirir viviendas cercanas a los centros de empleo, el salario en promedio es de 72 mil al año (cifras del portal Talent.com), y los precios de un departamento son muy variables, pero pueden ir desde 1.5 millones hasta incluso 20 millones.

“Hay más inestabilidad que en el pasado, eso provoca que el acceso a crédito sea mucho más complicado, pues requiere tener un trabajo. Hay varios fenómenos que se juntan, que es la parte laboral, la parte de del aumento del costo de metro cuadrado de vivienda, además de que el estado ha disminuido su participación en la construcción de vivienda”, Rosalba González.

¿Es posible volver asequibles los precios de las viviendas?

Es un tema complicado con muchas contradicciones, por un lado, una constitución capitalina que establece un derecho y sus lineamientos, pero que no se ejecuta por la falta de instrumentos actualizados, de acuerdo con la opinión de Rosalba.

“Además, la tendencia de los precios tanto en renta como en venta no parece que pronto vaya a la baja, ya que el mercado tiene una participación mucho más activa y protagónica en la toma de decisiones. Que se pueda controlar o regular o mejorar los costos del suelo, así de primera instancia, no se ve tan factiblepor la participación del desarrollo inmobiliario, que tiene una participación económica y política muy fuerte”, afirmó.

¿Hay esperanza bajo este sistema económico?

¿Es posible que el derecho a la vivienda se cumpla a cabalidad bajo el sistema actual que impera en el mercado inmobiliario? Rosalba González cree que no, pero es una respuesta con matices, como sucede con todos los temas complicados.

“Es imposible, o sea, cuando cuando tienes, un sistema que lo que busca es rentabilizar al máximo la renta social no es un tema. Pero mi lado pragmático, considera que tenemos que equilibrar un poquito, tal vez no no resolver el problema, pero sí tratar de aminorar este impacto que tenemos de manera sistemática, ¿no?”

Ella considera que los escenarios de crisis, como los que se viven en la actualidad pueden detonar la búsqueda del cambio, el cual debe llegar por una vía o por otra, ya que en el sistema político y económico en el que vivimos también precisa de gente con viviendas.

“La vivienda es un elemento fundamental para mantenernos sanos, mantenernos vivos, mantenernos bajo el consumo y trabajadores. Entonces el sistema capitalista no funciona sin el capital humano, entonces, digo, esta crisis nos va a llevar a pensar en soluciones más eficientes que lo que estamos viviendo hoy en día. No, yo creo que no va a ser sencillo, pero tiene que cambiar”.

