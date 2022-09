MAPA: Las alcaldías y colonias más caras para rentar en la CDMX

Vivir en la Ciudad de México o en el Valle de México se ha convertido en todo un reto, por decir lo mínimo. Hay diversos factores, dinámicas y fenómenos que han hecho que habitar en esta demarcación, donde se concentra la mayor cantidad de empleos, sea un "infierno", por diversos temas, principalmente el tema económico.

El acceder a un alquiler cerca de las principales áreas de trabajo y con mejores servicios puede llegar a ser en algunas ocasiones casi imposible, principalmente por los altos costos, aunque también hay ciertas implicaciones sociales que hacen todo más complicado.

Benito Juarez y Miguel Hidalgo son de las alcaldías más caras. Foto: Daniel Ojeda/ El Heraldo Digital.

Rentas mayores al ingreso

Un cuarto de la población de la Ciudad de México habita en alquiler y alcaldías como la Benito Juárez y Miguel Hidalgo tienen porcentajes elevados, cerca del 40%. Estos son porcentajes altos, por las mismas dinámicas laborales y migratorias que hay en la CDMX.

Recientemente, Rosalba González Loyde, maestra en Desarrollo Urbano por la Universidad Católica de Chile y profesora de la UNAM, platicó con El Heraldo Digital para tratar de entender este problema.

“Si piensas cuánto cuesta una renta en áreas centrales de la ciudad de México es de una media arriba de 15 mil pesos un departamento de 60 metros cuadrados, quienes quieran algo así tendrían que ganar tres veces el valor de la renta, cerca de 45 mil pesos”

El poder adquisitivo juega el papel más importante, ya que los sueldos no alcanzan para adquirir viviendas cercanas a los centros de empleo, el salario en promedio es de 6 mil pesos, aunque la media de los pagos más altos alcanzan los 11 mil, según cifras del portal Talent.com.

Un 25% de la ciudad vive en arrendamiento. Foto: Daniel Ojeda/ El Heraldo Digital.

Zonas más caras para rentar en la CDMX

No en toda la Ciudad de México y el área metropolitana las rentas están al mismo precio. En febrero de este año, la platafor Inmuebles24 presentó su "Reporte de Mercado de Ciudad de México y Valle", en el cual se detalla cuáles son las las alcaldías más caras y baratas para alquilar una vivienda:

Alcaldías más caras por mes

Miguel Hidalgo: 16 mil 643

Cuauhtémoc: 14 mil 593

Cuajimalpa de Morelos: 13 mil 586

Álvaro Obregón: 12 mil 984

Benito Juárez: 12 mil 369

Alcaldías más baratas por mes

Gustavo A Madero: 8 mil 946

Venustiano Carranza: 8 mil 916

Tlalnepantla de Baz: 8 mil 572

Iztapalapa: 7 mil 619

Cuautitlán Izcalli: 7 mil 020

Colonias más caras por mes

Polanco Chapultepec: 22 mil 079

Fraccionamiento Club de Golf Bosques: 21 mil 544

Bosques de Chapultepec: 20 mil 432

Colonias más baratas por mes

Lomas de Atizapán: 7 mil 700

Santa Cruz del Monte: 7 mil 674

Lomas de San Lorenzo: 7 mil 231

Otros temas sociales complican la renta de inmuebles

Al querer acceder a una vivienda también están presentes el racismo, clasismo o discriminación por color de piel o género, por ejemplo, algunos propietarios piden que la o las persona no tengan hijos, que estén casados, que seas heterosexual o hay preferencia para extranjeros.

“Se ven involucrados varios mecanismos, ya no es sólo la parte económica, porque, ¿qué tal sí cumples con los requisitos económicos, pero no cumples con los requisitos sociales del propietario? Y es aquí donde requerimos regulación”, refirió Rosalba.

Entre más alejado de los centros de trabajo estén las rentas son más baratas. Foto: Inmuebles24.

Y no es que no exista una normativa que castigue estos abusos, pero la también profesora del Tecnológico de Monterrey sostiene que el proceso es tan largo que las víctimas prefieren buscar en otros sitios, por lo que hasta que no el fenómeno de alquiler es social y tiene un impacto colectivo y no sólo una transacción entre privados la situación no podrá cambiar.

¿Es posible volver asequibles los precios de las viviendas?

Es un tema complicado con muchas contradicciones, por un lado, una constitución capitalina que establece un derecho y sus lineamientos, pero que no se ejecuta por la falta de instrumentos actualizados, de acuerdo con la opinión de Rosalba.

“Además, la tendencia de los precios tanto en renta como en venta no parece que pronto vaya a la baja, ya que el mercado tiene una participación mucho más activa y protagónica en la toma de decisiones. Que se pueda controlar o regular o mejorar los costos del suelo, así de primera instancia, no se ve tan factible por la participación del desarrollo inmobiliario, que tiene una participación económica y política muy fuerte”, afirmó.

SIGUE LEYENDO...

Gobierno de la CDMX ha atendido 85% de viviendas afectadas por sismo de 2017

Contadores proponen Reforma Fiscal que reduce al 100% el ISR en pagos de nómina

Aumento en las vacaciones no aplicará a 31 millones de personas por esta razón