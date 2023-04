VIDEO: tiktoker desata la polémica al afirmar que los celulares Android son para "gente pobre"

¿Humor o clasismo?, una nueva polémica se desató en redes sociales cuando un joven titoker lanzó un poco atinado comentario del que aseguró se trató de una broma para la diversión de sus más de 7 mil seguidores en la plataforma; sin embargo, el tema ha escalado tanto que terminó "funado", también conocido como exhibido o cancelado por muchos. ¿La razón?, que llamó "gente pobre" a quienes usan los celulares Android.

Desde hace un tiempo el uso de celulares con sistema operativo Android o iOS ha dividido a la población, ya que mientras unos prefieren usar uno, los otros usan el contrario supuestamente por ser mejor. Pero esta guerra eterna por ver quién tiene razón ha traído otros problemas como este en el que se acusa de clasismo a quienes hacen comentarios poco afortunados en contra del primer sistema, tal y como le ocurrió a este tiktoker.

La broma llegó hasta varios medios latinos. (Foto: TikTok @faulox_)

"Un Android es para gente pobre, de escasos recursos", así fue su comentario

El pasado mes de marso el joven identificado como Faulox compartió un video caminando por una tienda departamental en la que haría una broma al poner una foto suya en cada uno de los celulares de muestra y para que los posibles compradores revisen sus características; sin embargo, fue hasta que llegó a la zona de celulares que no eran iPhone cuando lanzó la fuerte opinión que lo llevó a ser duramente criticado.

"Acompáñenme hoy a hacer travesuras en el centro comercial. Se me ocurrió cambiarle el fondo de pantalla a todos estos celulares y poner la foto de mi cara. ¿Cómo se maneja un Android? Nunca manejo un Android en mi vida, se los juro que un Android es para gente paupérrima, gente pobre de escasos recursos", dio.

La grabación de escasos 43 segundos desató la polémica en redes sociales y en la sección de comentarios del video original la lluvia de críticas no se hizo esperar, aunque muchos de los fanáticos del tiktoker no dudaron en salir en su defensa para explicar que se trató de humor y no de un acto clasista.

El comentario surgió porque no sabía usar el dispositivo. (Foto: TikTok @faulox_)

"Qué comentario, eh, porque entre tus seguidores también hay gente que tiene Android", "que susto se han de haber llevado los que agarraron los celulares después", "buena broma", "fue tan bueno que enc*bronó a medio mundo", "¿entienden que es sarcasmo?", "me dolió cuando dijo 'para gente pobre' porque soy una de ellas y "no se ofendan" son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Tras la polémica que llegó a los medios, el tiktoker compartió un nuevo video en el que muestra uno de los titulares de un medio peruano y sólo dejó ver una cara de asombro. "Me están funande mis vides, ayuda", escribió; mientras que sus seguidores no dudaron en respaldarlo recordando que no supieron distinguir el humor.

