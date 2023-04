"Para eso no se estudia": la ácida respuesta de Facundo a un fan que estudió Comunicación para ser como él

Un joven ganó popularidad en redes sociales luego de que reveló que Facundo es su ídolo y su motivación para terminar una licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Los hechos quedaron documentados en redes sociales, en especial en TikTok, donde el clip se hizo viral por la reacción del presentador. Internautas reaccionaron al video, el cual rápidamente sumó más de 43 mil "me gusta" y superó los 200 comentarios.

El joven, identificado como Luis Rodrigo compartió un video donde aparece. conviviendo con el comediante. En un determinado momento de la grabación se escucha al internauta decir: “Facundo, estudio comunicación por ti”. Ante las palabras de su seguidor, Facundo dio una sorprendente respuesta que dejó sin palabras a su fan y a otros usuarios de internet que vieron el controversial momento.

El joven bromeó con el conductor durante una interacción. Foto: captura de pantalla.

Luego de escuchar la respuesta de su seguidor, el conductor le respondió lo siguiente: “No mam*s, ya la cag*ste. Yo no estudié esa madre. Nadie de los que está aquí estudió comunicación”, dijo el comediante con una sonrisa en el rostro, mientras que otras personas que se encontraban presentes también comenzaron a reír ante el asombro de Luis Rodrigo, quien pensó que el comediante sí había estudiado esa carrera.

No obstante, pese a que la respuesta fue una sorpresa para el joven, Luis Rodrigo no le tomó importancia y mencionó que fue gracias a su programa de principios de los años 2000, Incógnito, que nació en él la chispa de dedicarse a la comunicación. “Pero tú me inspiraste. Te veía en Incógnito y dije ‘yo quiero hacer lo que ese wey hace’”, añadió el fanático de Facundo.

Facundo aseveró que para llegar a la TV se necesita "ser guapo". Foto: especial.

Estas palabras provocó la risa de Facundo quien respondió tajantemente: “Para eso no se estudia” antes de volver a reírse. Tras la difusión del clip decenas de internautas comentaron sobre las palabras del comediante y respondieron que coincidían con su forma de pensar: “lo mismo me dijeron mis papás”, “por lo menos Facundo fue sincero”, “tantos lenguajes y decidió hablar con la verdad”, “quiero terminar en tele sin estudiar comunicación, como él”.

