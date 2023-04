Cantantes de ópera se hacen virales tras presentarse en un puesto de tacos del tianguis

TikTok se ha convertido en una importante plataforma para todas las personas que desean mostrar su talento al público del mundo; hay desde chefs, hasta pintores, cantantes, deportistas y un sinfín de personas que se vuelven virales día a día, varios despegando de ahí hasta la fama mundial.

En el video se puede escuchar que una mujer acudió al tianguis para ganarse algunos pesos con su talento. La voz es realmente privilegiada, y cautiva a todos los que pasan por la zona donde se detuvo a interpretar un clásico de la ópera, complicadísimo para cualquiera que no tenga entrenada su voz.

La canción aplaudida por todos los presentes es "La Traviata" de Giuseppe Verdi. Ante ella, solamente estaban muchas personas comiendo garnachas, como se puede ver comúnmente en un mercado sobreruedas como este. Sin duda, una escena digna de verse en México.

Algunos de los comentarios más populares de publicación fueron los siguientes:

"Quesadilla de caviar, con atole de champagne"; "Salvador Dalí no está soportando"; La señora cambiando el precio de las quesadillas de 30 a 500 pesos"; "Imagínate vivir en Luxemburgo y perderte este surrealismo, carajo"; "Esa canción habla sobre la alegría de la vida, qué mejor lugar para cantarla que en un puesto de carnitas".

"Qué hacen esos artistas en los mercados, y los malos cantantes en los escenarios. Ellos deberían estar en un teatro, es hermoso", fue otro de los comentarios que recibió más reacciones de "Me gusta" en apenas dos días desde que se publicó el video en la popular red social.

El video, grabado en Atizapán de Zaragoza, ya acumula más de 80 mil reproducciones, más de 20 mil reacciones de "Me gusta", y hay más de 800 comentarios, todos halagando el gran talento de los cantantes, y pidiendo la dirección para ir a deleitarse como todos los presentes en el video.

No sería la primera vez que alguien descubriera a un músico a través de internet, de las redes sociales o de plataformas de videos. Se ha dado el caso en diversas oportunidades, y las personas acaban siendo estrellas de la música, a veces de manera local, en otras veces hasta internacional.

Algunos casos son personas como Justin Bieber, The Weeknd, Vazquez Sounds, Cody Simpson, Kenia Os, Lele Pons, Mario Bautista, 5 Seconds of Summer, y en México, personalidades como Bruses, o como Erich, mientras que en Tik Tok se dio el caso particular de Bella Poarch.

