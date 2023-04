VIDEO | Captan a "Shocker" lanzando un puñetazo a un fan tras pedirle una foto

La lucha libre es un deporte nacional que ha servido como semillero para grandes exponentes que han rebasado el cuadrilatero. Desde películas, pasando por comerciales, hasta convivencias con sus fanáticos. El último caso fue protagonizado por Jair Soria, conocido en el medio como "Shocker", quien se volvió viral tras golpear a una persona que le pidió una fotografía y un autógrafo. El clip fue compartido por la usuaria de Facebook, Lari ArAl.

En las imágenes se aprecia la actitud violenta del denominado "1000 por ciento guapo" ante uniformados y personas. De acuerdo con la publicación, el gladiador estaba en una convivencia, una persona se acercó y fue recibido con un puñetazo por "Shocker". Al mismo tiempo se escucha la voz de una mujer que empieza a reclamarle a Shocker mientras también graba con su celular, la reacción del luchador fue también discutir frente a la cámara.

En uno de sus relatos, “Shocker” confesó que la última relación sentimental que tuvo terminó muy mal debido a que el consumo de metanfetamina

Foto: Especial

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) trataron de detener la camioneta y rodearon al luchador mexicano, sin embargo, también los recriminó. El video ya no muestra el final de la situación, pero la usuaria afirma que Shocker “sobornó a los patrulleros para que no se lo llevaran”. Hasta el momento el luchador no se ha expresado sobre lo ocurrido.

Shocker y sus adicciones

A mediados de febrero, el luchador mexicano también llamó la atención de los reflectores porque en una entrevista con el conductor Gustavo Adolfo Infante confesó haber tenido problemas de adicciones y sostener relaciones sexuales con hombres a cambio de sustancias ilícitas. La crisis que vivió no solamente le hicieron perder su matrimonio, también tener un episodio de violencia contra su padre.

En uno de sus relatos, “Shocker” confesó que la última relación sentimental que tuvo terminó muy mal debido a que el consumo de metanfetamina lo hacía pensar que su pareja, una mujer llamada Gisela, era hombre, lo cual, solo era producto de su imaginación, no obstante, esta situación dio paso a que “El 1000% Guapo” confesara que había tenido una experiencia sexual con un hombre, a la cual accedió para obtener drogas y dinero.

“Yo tuve una relación sexual con un promotor por dinero, yo me metí con un hombre, muy drogado, muy borracho, pero lo hice y eso me causó problemas con ciertos compañeros porque pensaban que yo era homosexual y yo me sentía la peor basura del mundo, me acuerdo y quisiera matar a esa persona, pero ya murió, era “El Bucker” Víctor Quiñones, un día fuimos a un centro de diversiones “Las Fabulosas” y de ahí me fui con él al hotel, como él compró droga pues yo quería más droga e hice cosas aberrantes, permití que me penetrara, no terminó eh, cuando lo entendí dije ‘no cabr#n, vete ya, esto no está bien’ me levanté a bañar, pero ya lo había hecho”, confesó “Shocker”.

Con información de César Becerra

