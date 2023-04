VIDEO: Mau Otero camina sobre un globo aerostático y lo tunden tras tragedia en Teotihuacán

Mau Otero es uno de los influencer más conocidos de las redes sociales, pero cuya popularidad no se relaciona con retos o bailes virales, sino con los deportes extremos en donde la adrenalina recorre su cuerpo y los de todos sus espectadores, ya sea al probar su equilibrio en una cuerda floja o bucear con orcas. Aunque cada una de estas acciones ha sido muy aplaudida, su última prueba desató el debate en las redes sociales, ya que decidió caminar sobre un globo aerostático en marcha para después lanzarse al vacío; sin embargo, esta aventura ocurrió a tan solo unos días de la lamentable tragedia en Teotihuacán, en donde dos personas perdieron la vida y una más terminó en el hospital.

A través de su cuenta oficial de TikTok el influencer compartió todos los detalles de cómo, al estilo de James Bond, decidió caminar sobre un globo aerostático para posteriormente saltar de él y lanzarse para presumir la acrobacia en paracaídas más arriesgada y peligrosa del momento. La hazaña de Mau Otero ocurrió acompañado de expertos del Festival Internacional del Globo en León Guanajuato hace poco más de una semana, pero fue en las últimas horas cuando se volvió viral en la plataforma de videos por los recientes acontecimientos en Teotihuacán, en donde ya detuvieron al piloto involucrado en el incidente.

Este fue el plan que siguió para esta actividad extrema y peligrosa

"Voy a subirme a la parte de arriba de un globo aerostático para después saltar de ahí arriba con paracaídas. Yo sé que suena loco y difícil de armar, pero este es mi plan para hacerlo posible", dijo en un video explicativo en el que reconoció que la idea en sí misma era riesgosa, además este salto nunca se había hecho en México, pero sí en otras regiones como Brasil. Cabe destacar que el plan estuvo acompañado por expertos que incluso calcularon el viento y tenía alternativas en caso de una tragedia, pero eso no los libró de las críticas.

El salto se dio a los 3,300 pies de altura y con una estrategia planeada para inmediatamente después del salto abrir el paracaídas, mismo que en esta ocasión tardó en abrirse unos segundos, lo que despertó el nerviosismo de los espectadores. Ya arriba del globo aerostático, explicó que "se calienta bien cabr*n y por eso me puse estas rodilleras para que no me queme"; aunque el salto resultó todo un éxito y ocurrió antes de una de las tragedias más impactantes de este año, el influencer resultó criticado en redes.

"Todos comentando sobre el tipo, pero nadie comenta cómo se desestabilizó el globo aerostático pudiendo causar un accidente", "se te ve la cara de susto", "los caprichos de los ricos", "y yo acabo de ver lo que pasó con un globo de esos en Teotihuacán", "así es México después de una tragedia", "es curioso volverte viral cuando pasó una tragedia, eso no está bien", "como les encanta el peligro y arriesgar su vida, luego no se arrepientan por accidentes" y "por qué desafiar a la muerte" son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Así se vivió en tenso momento. (Foto: TikTok @mauoteroo)

¿Qué pasó en Teotihuacán?

Este fin de semana la familia de José Édgar Nolasco, 50 años, Viridiana Becerril, de 39, y Regina, de 13, viajaron desde la Ciudad de México hasta Teotihuacán en el Estado de México para festejar el cumpleaños de la mujer; sin embargo, la celebración que inició con un abrazo terminó en una tragedia cuando el globo aerostático comenzó a incendiarse. El hecho le costó la vida a los padres de la joven, mientras que ella terminó con quemaduras de segundo grado y una fractura tras lanzarse al vacío como una respuesta ante la emergencia.

Pro supuesto, no fueron las únicas víctimas pues el piloto Víctor “N” también terminó con quemaduras de segundo grado en zonas como los brazos, rostro y torso, y fue detenido en Pachuca, Hidalgo, cuando se acercó a un hospital para pedir ayuda por las heridas. Según sus declaraciones a las autoridades, tras el accidente huyó del lugar ya que no sabía qué hacer, pues no tenía experiencia para una emergencia como esta.

