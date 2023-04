Claudia Sheinbaum responde a críticas por concierto de Rosalía: “Quieren que la cultura sea un privilegio”

“Lo que ellos quieren es que la cultura sea un privilegio”, así respondió Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en conferencia de prensa luego de que varios personajes y figuras políticas criticaran que la próxima presentación de Rosalía en el Zócalo de la CDMX.

“Les digo que están en contra de todo y en el fondo lo que hay en eso es un tema de mucho clasismo, dicen: ‘cómo es posible que haya un concierto gratuito’; lo que ellos quieren es que la cultura sea un privilegio, que se paguen tres mil, cinco mil y mil pesos para ver a una artista; ellos quieren seguir manteniendo un régimen de privilegios para todos”, comentó la titular.

Asimismo, dijo que no solamente se ha invertido en cultura, pues en el caso específico del Metro de la Ciudad de México recordó que se están invirtiendo 45 mil millones de pesos en la infraestructura de este transporte público. “Dicen que no hemos invertido, hemos presentado como estamos invirtiendo mucho más en de lo que se invirtió en el gobierno anterior en infraestructura, y no hemos aumentado impuestos”.

Claudia Sheinbaum aseguró que se ha invertido en el Metro. Foto: Captura de pantalla Gobierno CDMX.

El Zócalo, espacio para la cultura y la manifestación

La Dra. Sheinbaum recordó que cuando era joven y protestaba, a su colectivo no se le permitía entrar al Zócalo de la CDMX, lo cual al día de hoy ha cambiado.

“El Ingeniero Cárdenas, cuando fue el primer jefe de Gobierno electo, representó la transición y fue el primero que abrió el Zócalo para conciertos populares. Yo soy de una generación en donde el Zócalo estaba cerrado para las manifestaciones (cuando era muy joven), y lo abrió la voluntad popular, a mí me tocó marchar en donde no se podía entrar, estaba prohibido el Zócalo, nadie podía entrar”, apuntó.

Foto: Especial.

La titular del Ejecutivo local dijo que con el concierto de Rosalía, hay varias personas que han solicitado lugares especiales para mirar el espectáculo de la cantante. “Ya nos están pidiendo lugares especiales, ya están llamando a la oficina “¿oye, no tienes un lugar especial?”, algunos de los que andan criticando para ver de cerca el show tan importancia, es mucha contradicción”.

