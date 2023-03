Vendía ropa de paca y comenzó a limpiar casas desnuda para ganar un extra: ahora cobra mil pesos la hora

Una mujer británica se volvió viral en redes sociales luego de que admitió que se dedica a limpiar casas, pero lo hace completamente desnuda. La protagonista se identificó como Lottie Rae, de 32 años de edad, y reveló que inició su carrera como limpiadora en 2017; actualmente, ella gana 50 libras esterlinas (cerca de 1,150 pesos mexicanos) por hora. No obstante, relató que muchas veces ha recibido propuestas inapropiadas por parte de sus empleadores y en otros casos ha convivido con sus clientes desnudos.

La mujer fue entrevistada por medios británicos y en su testimonio comentó que se inició en este trabajo debido a que se considera una persona "de espíritu libre", e incluso se siente empoderada al realizar su trabajo. Además, comentó que incursionó en la limpieza luego de que fracasó al tratar de vender ropa de segunda mano; sin embargo, cambió su oficio al darse cuenta de que había personas dispuestas a pagar por sus servicios de limpieza al desnudo.

La mujer trabaja completamente desnuda. Foto: especial.

"Siempre estoy buscando formas de ganar dinero extra y me gusta estar desnuda, así que pensé 'está bien, lo intentaré'", dijo Lottie al ser cuestionada sobre su estilo de vida, el cual comparte a través de su cuenta de Instagram, @musings-from-a-naked-cleaner. Desde que inició su carrera, la mujer ha trabajado con todo tipo de clientes, según su propio testimonio: “desde hombres mayores que buscan compañía hasta hombres más jóvenes con ingresos disponibles que quieren probar algo diferente”, sentenció.

"Hay algunas personas que son espeluznantes, un puñado de los tipos que limpio me contactan con la premisa de que obtendrán algo más", comentó Lottie a medios locales. Agregó que tiene claro su trabajo, por lo que no accede a propuestas indecentes: “tengo claro que estoy ahí solo para limpiar, pese a que hay otras limpiadoras han sido strippers o han dado masajes”.

La mujer no accede a las propuestas de sus clientes. Foto: especial.

Al hablar sobre sus clientes, Lottie también confesó que algunos de sus empleadores le han hecho propuestas indecentes y otros muchos optan por desnudarse mientras ella limpia: “los clientes también se desnudan; algunos de ellos están bastante nerviosos al principio y se quedan con la ropa puesta hasta que tienen la confianza suficiente para quitársela”. Además, la mujer ya sabe cómo identificar a las personas que le pedirán un “trabajo extra”: “las personas que son un poco más espeluznantes tienden a tener casas perfectamente limpias, por lo que es una especie de indicador”, mencionó.

Finalmente, la mujer detalló que sus familiares están enterados de su trabajo y la apoyan a pesar de los prejuicios que pudieran existir en torno a su oficio. “Mis amigos y mi familia saben lo que hago, pero creo que se preguntan por qué lo hago. Piensan que todos estos hombres son raros y espeluznantes, pero en general son buenas personas”, dijo. Agregó que las parejas que ha tenido también han comprendido su trabajo y no se ha sentido juzgada: “durante seis años he estado en un par de relaciones y han estado completamente de acuerdo con eso, mi pareja actual suena con eso, lo cual es refrescante saber que muchas de las parejas de mis amigos no estarían de acuerdo con eso".

