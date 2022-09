¿Cómo llegó ahí? Un hombre desnudo quedó atrapado en un barranco tras caer 90 metros

Un hombre se volvió viral en redes sociales luego de caer, desnudo, a un barranco desde 90 metros de altura, sin poder explicar cómo sucedió el incidente. Los hechos ocurrieron la semana pasada en la reserva natural Mestre Álvaro en Espírito Santo, Brasil.

El nudista tuvo que ser rescatado con ayuda de un helicóptero luego de que un excursionista escuchó los gritos de ayuda del sujeto, quien se encontraba atrapado dentro de una grieta estrecha entre dos grandes rocas.

"Se envió un equipo al lugar y encontraron a la víctima, quien se encontraba fuera del alcance del equipo", dijo Pablo Angely Marques, miembro de la Fuerza Aérea Brasileña, quienes auxiliaron al hombre.

El sujeto optó por no revelar su nombre. Foto: Jam Press

El funcionario agregó que durante el rescate existía el riesgo de que el nudista cayera aún más abajo en la grieta, por lo que debían proceder con cuidado para sacar al hombre con vida.

Para salvar al sujeto, la Fuerza Aérea decidió usar una canasta de rescate, la cual fue atada al helicóptero militar y así lograron el rescate. El nudista fue recuperado con vida, pero sufrió lesiones por la caída.

Tras el rescate, el hombre desnudo fue identificado como un lugareño que vivía cerca de la reserva natural, aunque prefirió no dar su nombre al público. “No podía explicar por qué estaba desnudo. Afirmó que no podía recordar cómo llegó allí, pero supuso que fue al área con amigos”, dijo Pablo Angely Marques.

Fue rescatado por personal especializado. Foto: Jam Press

Según su versión de los hechos, permaneció desaparecido por varias horas antes de que el excursionista lo escuchara, sin embargo, no está claro exactamente cuánto tiempo estuvo atrapado en el barranco.

Finalmente, las autoridades revelaron que llevaron al hombre de urgencia al hospital donde recibió tratamiento por hipotermia y fue atendido por una variedad de lesiones menores sufridas durante la caída; se espera que se recupere por completo.

