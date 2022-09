VIDEO | Un ciclista sufre tremenda caída tras atorarse con un cable

Una grabación captada por cámaras de seguridad, muestra el preciso momento en el que un ciclista sufre una fuerte caída luego de un objeto colgado en las calles de la ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco estuviera en plena carretera sin ser visto por el conductor.

En el video se muestra que el ciclista conducía tranquilamente por una estrecha avenida, cuando sin percatarse las llantas de la bicicleta pisaron un cable de luz, lo que ocasionó que se enredara y volcara.

El cable de luz de color negro, al parecer colgaba de un poste, por lo que el hombre que viajaba en el móvil de dos ruedas no pudo percatarse al ir concentrado en su camino, lo que ocasionó que saliera volando con una marometa, cayendo fuertemente en el concreto así como la bicicleta.

Tras los hechos, al parecer perdió por unos instantes el conocimiento, ya que permaneció en la avenida sin moverse por varios minutos y posteriormente comenzó a orillarse arrastrando su cuerpo poco a poco hacia la banqueta.

Al momento del accidente no se encontraba ningún peatón o automovilista por lo que el joven no fue auxiliado, aunque instantes después se muestra que circulan varios autos por ahí, aunque no se observa si le brindaron apoyo.

La cuenta de Twitter donde se presentó la denuncia, señaló que esta no es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo, por lo que hace un llamado a autoridades para que revisen el cableado y no se ocasione otro accidente.

Muere motociclista que tropezó con cables de luz

En otro hecho similar, el pasado 4 de mayo falleció un motociclista, quien era padre de familia, tras caer de su moto atorado por unos cables sueltos en el cruce de las calles Hospital y General Coronado, en el barrio de Santa Teresa en Guadalajara.

La víctima tenía 52 años de edad y murió por trombosis pulmonar en el hospital tras presentar una fractura en cinco costillas debido al golpe de impacto que recibió

Sin embargo, después de la fuerte tragedia, autoridades del municipio realizaron un operativo en la zona para monitorear que las vialidades estuvieran libres de cables en el asfalto y sean seguros para los conductores de motos y bicicletas, que son los mayormente afectados por estos objetos.

