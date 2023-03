Ricardo Casares responde a las críticas por desplantes a Javier Ibarreche en la cobertura de los Oscar: “Me dio envidia"

La noche de este domingo 12 de marzo el mundo se paralizó unas horas para conocer a los ganadores de las diferentes categorías de los Premios de la Academia, en su edición número 95. Cada cadena que estuvo presente en el magno evento, celebrado en Los Ángeles, Estados Unidos, mandó a sus emisarios para tener una cobertura completa; México tuvo a Ricardo Casares y a Javier Ibarreche de parte de la televisora del Ajusco.

Sin embargo, parece que los televidentes notaron que hubo desplantes de parte del conductor hacia su compañero desde la alfombra champagne y como era de esperarse le llovieron críticas desde las redes sociales. Él, por su parte explicó que sí, que sintió envidia del tiktoker, pero de la buena, debido a que es una persona talentosa y agradable.

"Después de meses de mucho trabajo, que se suman a la labor de todo un año leo con mucha sorpresa como banda (seguro seguidores extremos) me revientan pues según ellos “me dio envidia” @ibarrechejavier y tienen razón me da envidia y admiración un tipo tan talentoso y agradable, tan preparado y tan querido! Pero me da envidia de la buena...", escribió Ricardo Casares en su cuenta de Instagram.

Ricardo Casares aseguró que admira a Javier Ibarreche (Foto: IG @ricardocasares)

Reconocen a Javier Ibarreche para sorpresa de Ricardo Casares

Al ser uno de los eventos más esperados, es natural que las personas seleccionadas para cubrirlo se preparen; sin embargo, también cuenta el trabajo que hay detrás de cada uno. Ambos, profesionales, han hecho lo propio desde su trinchera; sin embargo, en este caso brilló el conocimiento y hasta las relaciones que tuvo Javier Ibarreche, pues hasta la mismísima Jamie Lee Curtís lo reconoció cuando la entrevistaron.

"Como compañero me acerque a él desde el minuto 1 para lograr una sociedad, que claro que se dio! Fui por estar al lado de él, el primero en sorprenderme cuando Lee Curtís lo saludo y más aún lo abrace cuando Santi Mitre le felicito una crítica", se puede leer en la misiva que compartió junto con una fotografía de los dos juntos, sonrientes y con los micrófonos de la empresa en la mano.

A pesar de que aplaudió el trabajo de Javier Ibarreche, Ricardo Casares aseguró que también está orgulloso de lo que hizo y que además ambos la pasaron muy bien. No obstante, se le hizo injusto que lo reventaran como lo hicieron los internautas. "La realidad es que la pasamos de poca madre! Pero veo que mucha gente no sabe que para apoyar a uno no tiene que joder a otro! Estoy muy orgulloso de Javier lo hizo espectacular pero también estoy muy contento con mi chamba no veo por qué me reventaron así!", escribió.

