VIDEO | Lucerito Mijares quiere “casarse” con un hombre 36 años mayor que ella y así lo grita en redes sociales

Lucerito Mijares es hija de dos grandes artistas que conquistaron a México con el poder de su voz y hasta actuación: Lucero y Manuel Mijares. Aunque su relación se acabó hace años, ambos tienen una fuerte y sana amistad motivados por sus retoños. Sin embargo, su personalidad se la heredaron a la menor quien desde que comenzó a acaparar los reflectores, siempre ha dejado saber lo que quiere en la vida.

En este caso, la también cantante publicó un video en sus historias de Instagram para dar a conocer que tiene el deseo de casarse con un hombre mucho mayor que ella. Esto, por la gran admiración que siente por él al grado de quedarse "sin palabras". Hay que recordar que ella apenas tiene 18 años de edad y con esto que hizo público, seguro le pondrá chinita la piel a su padre.

Se trata del actor Brendan Fraser, de 54 años, quien este domingo se llevó el Oscar en la categoría de Mejor Actor por la cinta "The Whale" (La ballena). Resulta que Lucerito Mijares se emocionó mucho cuando le entregaron la estatuilla dorada debido a que se la ganó a pulso por su interpretación.

Lucerito y su padre Manuel Mijares (Foto: IG @luceromijaresoficial)

"Nada más quería pasar por aquí para desearles una bonita noche y mandarle este mensaje a mi Brendan Fraser, ganador del Oscar por Mejor Actor, que no puedo creer. No se lo podía ganar nadie más que él. No lo puedo creer. Estoy sin palabras, estoy shockeada. Me voy a casar con él, o sea, mi esposo va a traer un Oscar a la casa, ya con eso mi amor en paz. Espero que algún día le llegue éste mensaje", expresó la hija de Manuel Mijares.

Brendan Fraser con su Oscar por Mejor Actor (Foto: AP)

Brendan Fraser gana el Oscar a Mejor Actor por “The Whale”

Brendan Fraser ganó el Oscar como Mejor Actor por “The Whale” (“La Ballena”), un papel transformador en el que revivió una carrera brillante. Al igual que los otros cuatro nominados en la categoría, llegó a este punto por primera vez. Los otros fueron Austin Butler por “Elvis”, Colin Farrell por “The Banshees of Inisherin” ("Los espíritus de la isla"), Paul Mescal por “Aftersun”, y Bill Nighy por “Living” (“Vivir”).

En la cinta, el actor interpreta a Charlie, un recluso profesor universitario de letras inglesas, gay y que pesa 270 kilos (600 libras) y busca recuperar la relación con su hija adolescente. Ha dicho que previamente en su carrera no habría tenido la experiencia de vida o la angustia para interpretar auténticamente a un personaje que vive con tristeza, dolor y obesidad.

La interpretación de Brendan Fraser le valió ovaciones de pie en los festivales de cine de Venecia y Toronto, y los elogios continuaron aumentando durante el otoño y el invierno. Además de recibir las mejores críticas de su carrera, obtuvo un premio SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla por su actuación. A lo largo de todas estas galas, ha dado emotivos discursos de aceptación, sin miedo a llorar algunas veces.

Con información de AP

