Entre lágrimas, Brendan Fraser gana su primer premio en los Oscar 2023 por "The Whale": "Gracias por dejarme regresar"

La noche de este domingo 12 de marzo el actor Brendan Fraser hizo historia al ganar su primer Oscar a "Mejor Actor" por su participación en la película "The Whale". Como si se tratara de un ave fenix que renace de sus cenizas, la celebridad estadounidense vuelve a estar en la élite del cine luego de su guerra en tribunales por su divorcio, el fallecimiento de su madre y la depresión que se encuentra viviendo.

Previo a recibir la estatuilla dorada, Fraser subió a recoger el galardón del Sindicato de Actores de Hollywood, y el que otorga la Crítica Cinematográfica. La estrella que fue conocida en los años 90 por cintas como "La Momia" y "George de la Selva" se ha ganado el corazón de los espectadores de la mano de "Charlie", un profesor solitario de inglés con una obesidad severa, que pesa más de 300 kilos, y que trata de reconectar con su hija adolescente como última oportunidad de redención.

"¡Así que así es como se ve el multiverso!" Fraser proclamó en su discurso de aceptación, agradeciendo a su director Darren Aronofsky por "arrojarme un salvavidas creativo".

Entre aplausos y entusiasmo, el actor de 54 años subió al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles para recibir su galardón y declaró “Quiero decirles que solo las ballenas pueden nadar en las aguas profundas (...) gracias por permitirme regresar, por permitirme resurgir, por volver a la superficie para volver a ser visto".

De igual forma, se dijo agredecido con la Academia y con el estudio por confiar en el proyecto de "La Ballena". Destacó el trabajo de su director Darren Aronofsky por "tocar el corazón de los espectadores". Además, dijo que la cinta ayudó a que la sociedad observara que detrás del alma de las personas.

Fraser dedicó unas palabras a sus competidores y les confesó que fue un honor haber compartido la categoría con ellos. En la terna se encontraban celebridades como Austin Butler por Elvis, película que lo llevó a ganar un Globo de Oro, Colin Farrell por Los espíritus de la isla, Bill Nighy por Living y Paul Mescal por AfterSun.

En 2018, Brendan decidió romper el silencio y denunció por abuso sexual a Philip Berk, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Y es que según contó en entrevista con la revista GQ, en el año 2003, al interior de un Hotel Beverly Hills, "su mano izquierda me rodeó, me agarró por el trasero y me tocó con uno de sus dedos en la entrepierna", dijo el actor sobre el momento que Berk retomó en sus memorias. El actor señaló que no lo puede confirmar, pero tal vez esa denuncia que hizo provocó que borrado de la industria.

El Oscar de Fraser se trata de su más grande reconocimiento luego de una trayectoria de más de 30 años en la industria. El hombre ha participado en Crash de Paul Haggins, la trilogía de La Momia, The quiet american, Al diablo con el diablo y Viaje al centro de la tierra.

