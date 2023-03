"Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo" gana el Oscar 2023 a la mejor película

"Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo" se hizo con carios de los premios más importantes de la noche durante la entrega de los Oscar 2023. Entre ellos, mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto, mejor actriz y desde luego, mejor película.

La comedia metafísica de multiversos “Everything Everywhere All at Once” puso sus dedos de hot dog sobre el premio mayor de Hollywood el domingo, llevándose el Oscar a mejor película en los 95 Premios de la Academia, junto con premios para los actores Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis.

Curtis ganó el premio a mejor actriz de reparto por su papel de Deirdre Beaubeirdre. Crédito: AP

Aunque estaba a mundos de distancia de ser el clásico señuelo para los Oscar, el ballet anárquico de Daniel Kwan y Daniel Scheinert con bagels, rocas de ojos saltones y una desordenada auditoría fiscal emergió como un improbable peso pesado de los Premios de la Academia. El éxito independiente, el segundo filme ganador del estudio A24 como mejor película después de “Moonlight” (“Luz de luna”), ganó siete premios Oscar en total.

Cincuenta años después de que “The Godfather” (“El Padrino”) ganara en los Oscar, “Everything Everywhere All at Once” triunfó con una experiencia inmigrante muy diferente. Su historia excéntrica sobre una familia de origen chino, es el segundo largometraje de The Daniels, como se conoce al dúo de cineastas, mezcla ciencia ficción y realidades alternativas en la historia de una mujer ordinaria, dueña de una lavandería.

“Everything Everywhere All at Once”, estrenada en marzo de 2022, ayudó a revivir los cines especializados en filmes de autor después de dos años de pandemia, acumulando más de 100 millones de dólares por venta de boletos. Y a pesar de las escasas expectativas iniciales para su llegada a los Oscar, derrocó tanto a éxitos de taquilla como “Top Gun: Maverick”, “Avatar: The Way of Water” (“Avatar: La forma del agua”) como a favoritas de la crítica como “Tar” y “The Banshees of Inisherin” (“Los espíritus de la isla”).

Michelle Yeoh ganó su primer Oscar. Crédito: AP

Jamie Lee Curtis, Ke Huy Quan y Michelle Yeoh ganan su primer Oscar

Curtis ganó el premio a mejor actriz de reparto por su papel de Deirdre Beaubeirdre, una agente del servicio hacendario estadounidense (IRS, por sus siglas en inglés) que cambia a varias formas a través de diferentes líneas de tiempo en el multiverso.

Curtis, de de 64 años, nunca había logrado la victoria, y ha protagonizado varias películas, incluidas de la franquicia “Halloween” a partir de 1978, junto con otros proyectos notables como “Trading Places” ("Entre pillos anda el juego"), “My Girl” ("Mi chica"), “True Lies” ("Mentiras arriesgadas") y “Knives Out”.

Ke Huy Quan prácticamente desapareció de Hollywood durante más de dos décadas, desalentado por la falta de trabajo ante la cámara para los asiático-estadounidenses. Cuando se anunció su nombre, Quan se puso de pie y abrazó a sus compañeras de elenco.

Ke Huy Quan derramó lágrimas. Crédito: AP

“Mi mamá tiene 84 años y está en casa mirando”, dijo Quan. “¡Mamá, acabo de ganar un Oscar!”, fueron las palabras más emocionantes de la noche.

Yeoh aprovechó la ocasión para dedicar su estatuilla a su madre, quien se encuentra en Malasia, con las siguientes palabras: "Quiero dedicarlo a mi mamá, a todas las mamás del mundo porque son super heroínas sin las que no podríamos estar aquí ninguno de nosotros".

Y se dirigió a todas las mujeres en el mundo: "Esto es un símbolo de esperanza, es Una prueba de que si sueñas grande, se puede hacer realidad. No dejen que nadie les diga que ya pasaron lo mejor de su vida, y su mejor etapa, chicas. No estaría aquí sin ustedes, sin el equipo, el elenco, la producción".

Con información de AP.

