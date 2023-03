Daniel Kwan y Daniel Scheinert se llevan el Oscar a Mejor Dirección por “Todo en todas partes al mismo tiempo”

Daniel Kwan y Daniel Scheinert ganaron el Oscar a Mejor Dirección por la cinta "Everything Everywhere All at Once" ("Todo en todas partes al mismo tiempo"). "Los Daniels", con su alocada producción de ciencia ficción, la gran favorita de la noche, derrotaron a Martin McDonagh ("Los espíritus de la isla"), Steven Spielberg ("Los Fabelman"), Todd Field ("Tár"), y Ruben Ostlund ("El triángulo de la tristeza").

Visiblemente emocionados, los dos subieron al escenario para recoger la estatuilla dorada y dar un emotivo discurso: "Esto es extraño, esto lo queremos dedicar a todas las mamás del mundo", dijo Scheinert al recibir la estatuilla. "Estamos orgullosos de nuestro contexto", agregó un emocionado Kwan, de ascendencia asiática, al tomar el micrófono.

Daniel Kwan y Daniel Scheinert ganaron el Oscar a Mejor Dirección (Foto: AP)

"Todo en todas partes al mismo tiempo" arrasa en los Oscar 2023

Se esperaba desde antes de que arrancaran los Premios de la Academia que “Todo en todas partes al mismo tiempo” se llevara varios reconocimientos y así fue. Se llevó el premio en la categoría a Mejor Película, Actuación de Reparto y Mejor Actriz. Los aplausos sonaron más fuertes porque, de acuerdo con los expertos, la cinta se hizo con desde el corazón.

Michelle Yeoh ganó el Óscar a la Mejor Actriz (Foto: AP)

Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis ganaron los premios de actuación de reparto. El primero es recordado y amado por sus papeles como Short Round en “Indiana Jones and the Temple of Doom” (“Indiana Jones y el templo maldito”) y Data en “Goonies”, casi había dejado de actuar antes de ser elegido para “Everything Everywhere All at Once”. En el caso de la segunda, su triunfo, en una de las categorías más competitivas del año, le negó una victoria a los fans de los cómics.

Michelle Yeoh ganó el Óscar a la Mejor Actriz e hizo historia en Hollywood al convertirse en la primera asiática en llevarse la codiciada estatuilla. "Esto es una luz de esperanza y posibilidades. Esto es una prueba de que los sueños se vuelven realidad, y damas, nunca dejen a nadie decirles que han pasado su mejor momento", mencionó.

Con información de AP

