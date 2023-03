Michelle Yeoh gana el Oscar 2023 a mejor Actriz por "Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo"

Michelle Yeoh se convirtió en la ganadora del Oscar 2023 a Mejor Actriz por su papel en la película "Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo". Tras recibir la estatuilla, la actriz pronunció un emotivo discurso, donde destacó la importancia de soñar en grande: "Esto es un símbolo de esperanza, es Una prueba de que si sueñas grande, se puede hacer realidad. No dejen que nadie les diga que ya pasaron lo mejor de su vida, y su mejor etapa, chicas. No estaría aquí sin ustedes, sin el equipo, el elenco, la producción".

Además, Yeoh aprovechó la ocasión para dedicar su estatuilla a su madre, quien se encuentra en Malasia. "Quiero dedicarlo a mi mamá, a todas las mamás del mundo porque son super heroínas sin las que no podríamos estar aquí ninguno de nosotros", sentenció la actriz que le da vida a Evelyn Quan Wang en la película multipremiada "Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo".

Dedicó su estatuilla a su madre, quien se encuentra en Malasia. Foto: especial.

Entre las nominadas en esta categoría estaban Cate Blanchett, por “Tár”; Ana de Armas, por “Blonde”; Andrea Riseborough, por “To Leslie”; y Michelle Williams, por “The Fabelmans”. No obstante, fue Michelle Yeoh quien se llevó la estatuilla a casa.

Trayectoria de Michelle Yeoh

La carrera actoral de Michelle inició en los años 80, cuando consiguió aparecer en un anuncio de la televisión de Malasia, luego de representar a su país en el certamen Miss Mundo de 1983. Luego del pequeño comercial, la actriz saltó a la industria cinematográfica de Hong Kong, específicamente en producciones de artes marciales como: The Owl and Dumbo (1984) y Magnificent Warriors (1987). Su carrera tuvo una breve pausa al contraer matrimonio con el productor Dickson Poon, pero tras su divorcio regresó a las pantallas en los 90.

Su carrera inició en los 80. Foto: especial.

Michelle ha formado parte de producciones muy diversas como "La momia: la tumba del emperador Dragón", "Avatar: The Way of Water", "La Escuela del Bien y del Mal", "Minions: The Rise of Gru", "Locamente Millonarios", "Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos", "Boss Level" y "Everything Everywhere All at Once".

En una reciente entrevista con Associated Press, previó a ganar el Oscar, Michelle comentó que la cinta de "Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo" fue filmada "porque sentíamos que nuestra historia necesitaba ser contada. En épocas de caos y turbulencia, esta es una película sobre sanación. Se trata de amor. Es sobre cualquier persona ordinaria, como lo somos todos, que tiene la oportunidad de ser un superhéroe con superpoderes que son amor y compasión”.

