FOTOS | Sofía Vergara impacta en el Vanity Fair Oscar Party con vestido dorado de escote pronunciado en la espalda

Al ser uno de los eventos de mayor relevancia a nivel internacional, los Premios Oscar 2023 también serán vistos a través de la fiesta de Vanity Fair donde asistirán los ganadores y nominados, así como otras estrellas hollywoodenses. La celebración, que tiene calidad de íntima, lleva celebrándose más de 25 años. En esta ocasión se dio cita la colombiana Sofía Vergara enfundada en un largo vestido dorado sin mangas.

Sofía Vergara es una actriz y modelo colombiana (Foto: AFP)

La actriz estuvo acompañada por su pareja Joe Manganiello en el evento organizado por Radhika Jones, editora en jefe de la revista, y que se lleva a cabo en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts de Beverly Hills en California, Estados Unidos. Los invitados no se podrán escapar del conocido y célebre estudio del fotógrafo Mark Seliger.

Sofía Margarita Vergara tiene 50 años de edad (Foto: AFP)

Sofía Vergara compartió a través de su cuenta de Instagram un a fotografía muy acaramelada con el actor, ambos muy sonrientes. Sin embargo, sólo se limitó a escribir el nombre de los premios, además de mencionar el nombre de la publicación anfitriona. De igual manera, se dejó ver de cuerpo completo en uno de los letreros de la misma.

Sofía Vergara se codeará con los ganadores de los Premios Oscar (Foto: AFP)

La 95a edición de los Premios de la Academia se celebra este domingo con la película sobre el multiverso "Todo en todas partes al mismo tiempo" al frente de la competencia con 11 nominaciones. El comediante Jimmy Kimmel estará al frente de la gala por tercera vez. Su primera participación terminó dando, por error, a "La La Land" como mejor película en 2017.

Sofía Vergara desde uno de los letreros luminosos de Vanity Fair (Foto: captura de pantalla)

