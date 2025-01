Intento de feminicidio en CDMX: detienen a hombre tras amenazar con una pistola a su pareja en Iztacalco

La tarde de este jueves 23 de enero la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizó la detención en un hombre al oriente de la Ciudad de México, el implicado fue acusado de amenzar con un arma de fuego a su pareja luego de violentarla de manera física y verbal.

Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado en la esquina de la Calle 6 y calle de la Profesora Eugenia Ramírez, de la colonia Agrícola Pantitlán perteneciente a la alcaldía Iztacalco, hasta donde arribaron los elementos policiacos tras un reporte del Centro de Comando y Control (C2) Norte.

En el sitio, fueron requeridos por una joven de 25 años de edad, quien les informó que momentos antes fue agredida física y verbalmente por su pareja sentimental y posteriormente, la amenazó con una pistola, además señaló al posible implicado que se encontraba al interior del domicilio, por lo que les permitió el acceso.

Foto: Especial

Así fue la detención de un hombre acusado de intento de feminicidio en CDMX

Al ingresar los uniformados, el posible responsable quien, al notar la presencia policial, intentó huir, sin embargo, en una rápida acción lo interceptaron metros adelante y de acuerdo con los protocolos de actuación policial, le realizaron una revisión de seguridad, tras la cual le hallaron un teléfono celular y un arma de fuego corta con un cargador y seis cartuchos útiles.

Cabe mencionar que, tras realizar un cruce de información se supo que el hombre presentado ante un Ministerio Público, cuenta con una presentación ante el MP en el año 2023, por lesiones dolosas por golpes, así como una presentación al Juez Cívico en el año 2023, por golpear intencionalmente fuera de riña.

En 2021, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), reveló que si se toma como universo únicamente a las mujeres que experimentaron violencia física y/o sexual en el ámbito de pareja, solo 13.1% presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad, con o sin solicitud de apoyo.

La principal razón para no buscar ayuda fue que se trató de algo sin importancia que no le afectó, porque no sabía cómo y dónde denunciar, o por miedo a las consecuencias y amenazas.

Foto: Cuartoscuro

