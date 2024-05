Justicia para Ixchel: liberan a Erick "N" por intento de feminicidio en CDMX

La violencia contra las mujeres no cesa en el país, la mayoría de ella proviene de aquellos que dicen amarlas y con quienes comparten su vida, la cual algunas veces termina en sus manos. Por ello un nuevo caso ha provocado la indignación y movilización de organizaciones civiles junto a colectivas feministas, quienes piden justicia por el caso de Ixchel Valderrama, una joven sobreviviente de un intento de feminicidio en la Ciudad de México.

Erick "N", imputado por tentativa de feminicidio contra su entonces pareja Ixchel, quedó en libertad el pasado 10 de mayo. Lo anterior ocurrió debido al criterio del juez José Gabriel Martínez Peña, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) quien catalogó el intento de feminicidio como un "suceso aislado" donde el implicado "perdió el control".

“Hacemos un llamado al Tribunal Superior de Justicia de la CDMX a iniciar, de oficio, una investigación contra el juez de control quien, sin perspectiva de género, convalidó una narrativa machista", mencionó la organización Instituto para las Mujeres en Migración A.C

Colectivas y organizaciones alzan la voz por el intento de feminicidio contra Ixchel

De acuerdo con los testimonios de la joven, fue durante la madrugada del 7 de abril que el agresor intentó privarla de la vida al golpearla en reiteradas ocasiones e intentar asfixiarla. Las acciones ocurrieron en el domicilio de una amiga de Ixchel, quien intervino para salvar su integridad.

Seguir leyendo:

Entre machismo y linchamiento mediático: ¿por qué las mujeres somos responsabilizadas por las acciones de los hombres?

Rompiendo el mito del "monstruo": por qué no se deben nombrar así a los feminicidas

"Fue un tema de celos, primero comenzó a revisarme el celular, revisó todos mis chats y después de eso, al no encontrar nada, me comienza a agredir, mi amiga fue la que intervino y me lo quitó", declaró Ixchel en una entrevista para Telediario

Colectivas feministas piden una investigación con perspectiva de género

Foto: @IMUMIDF / Twitter

La joven profesionista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reveló que el agresor, luego del veredicto del juez, llevará el proceso judicial en libertad, un indicador que le provoca miedo al saber que el hombre que intentó quitarle la vida se encuentra en las calles.

Acceso a la justicia, un camino con obstáculos para las mujeres

En 2021, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), reveló que si se toma como universo únicamente a las mujeres que experimentaron violencia física y/o sexual en el ámbito de pareja, solo 13.1% presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad, con o sin solicitud de apoyo.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la República Mexicana en 2023 registró 827 feminicidios.

La principal razón para no buscar ayuda fue que se trató de algo sin importancia que no le afectó, porque no sabía cómo y dónde denunciar, o por miedo a las consecuencias y amenazas. Ante este panorama, la especialista hace un llamado a la empatía y el reconocimiento de la realidad, desde qué punto se habla del tema para poder avanzar en una sociedad más igualitaria y libre de violencias.