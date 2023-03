Javier Ibarreche: ¿Quién es el presentador mexicano que brilló en los Premios Oscar 2023?

Durante las últimas horas el nombre de Javier Ibarreche ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que miles de internautas y televidentes se han cuestionado de manera recurrente quién es el simpático presentador de excepcional conocimiento cinematográfico que brilló en la cobertura de TV Azteca de los Premios Oscar 2023, por lo que en esta nota te diremos todo lo que hay que saber acerca de este conocido influencer que es todo un fenómeno en redes sociales.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que antes de la cobertura de los Premios Oscar 2023 como parte del equipo de TV Azteca, Javier Ibarreche no había tenido ninguna otra intervención en la televisión debido a que ha realizado su meteórica carrera a través de redes sociales pues es ahí donde saltó a la fama haciendo videos especializados en cine.

Javier Ibarrache brilló en los Premios Oscar 2023. Foto: Especial

¿Quién es Javier Ibarreche?

Javier Ibarreche es un joven mexicano de 29 años que estudió la carrera de Teatro y Actuación en la Universidad Autónoma de México y en adición a ello se dedicaba a hacer shows de stand up, además, se desempeñaba como maestro en una secundaria y como es obvio su más grande pasión en la vida es ver series y películas, no obstante, él mismo se ha calificado como un simple espectador con mucho conocimiento en la industria, sin embargo, no se autodenomina como experto.

Javier Ibarrache saltó a la fama tras darle vuelo a su más grande pasión. Foto: IG: ibarrechejavier

De acuerdo con las propias palabras de Javier Ibarreche, su vida cambió en el momento más intenso de la pandemia de Covid-19 pues en pleno encierro tuvo la necesidad de compartir sus ideas, críticas y recomendaciones de cine por lo que se le ocurrió hacer un video para TikTok donde habló sobre una cinta de “La Mujer Maravilla” y para su sorpresa su publicación se hizo viral, por lo que desde entonces supo que ese era el camino que debía seguir y desde entonces no ha hecho otra cosa más que aumentar su fama haciendo lo que más le gusta: hablar de cine y series.

Javier Ibarreche saltó a la fama en abril de 2021. Foto: Especial

Como se mencionó antes, la carrera de Javier Ibarreche se ha desarrollado de forma meteórica pues en poco tiempo logró acumular cerca de 10 millones de seguidores, además, también llamó la atención de distintas plataformas que lo han invitado a realizar distintas colaboraciones, lo cual, le ha permitido estar mucho más cercano a la industria cinematográfica pues ya ha tenido la oportunidad de entrevistar a diversas personalidades de la pantalla grande, sin embargo, tal como él mismo lo recordó el momento cumbre de su trayectoria fue haber sido invitado por TV Azteca para realizar la cobertura de los Premios Oscar 2023.

Javier Ibarreche brilla en los Premios Oscar 2023

TV Azteca incluyó a Javier Ibarreche en su equipo para la cobertura de los Premios Oscar 2023 y fue un gran acierto hacerlo pues el tiktoker le dio un gran toque de frescura a su transmisión pues al no estar acostumbrado al formato de la televisión pudo salirse un poco del molde del clásico formalismo, además, dio una cátedra de su conocimiento cinematográfico y por si fuera poco se ganó el corazón de miles de personas debido a que se emocionó en más de una ocasión por poder estar cerca de celebridades de talla internacional, incluso, algunas celebridades lo reconocieron por su trabajo, por lo que la felicidad se le notaba a kilómetros de distancia.

Javier Ibarreche aseguró que la cobertura de los Premios Oscar 2023 fue el mejor momento de su vida. Foto: Especial

Al finalizar la transmisión, Javier Ibarreche no dudó en calificar el 12 de marzo del 2023 como el mejor día de su vida y se tomó el tiempo para agradecer a TV Azteca por la oportunidad y en especial a sus millones de seguidores pues aseguró que sin ellos no hubiera podido llegar hasta ahí y señaló que será hasta este lunes cuando comience a relatar a detalle todas sus experiencias en el magno evento de la industria cinematográfica de Hollywood.

SIGUE LEYENDO:

FOTOS: Ninel Conde demuestra cómo cambiar una llanta con atrevido look

Maribel Guardia eleva la temperatura con ajustado mini vestido morado

Maya Nazor revienta TikTok con coqueto baile al ritmo de Cartel de Santa