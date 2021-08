"What if...?", tiktoker analiza lo ocurrido en el primer capítulo y se vuelve tendencia

El primer episodio de "What if..?" llegó a Disney Plus el pasado 11 de agosto, provocando una serie de reacciones en las personas que han seguido el Universo Cinematográfico Marvel desde que llegó a la pantalla grande. A pesar de que durante este último año se estrenaron series en honor a personajes como Loki, Falcon y el Soldado del Invierno y Wanda Maximoff, este nuevo lanzamiento representa un parteaguas, pues es la primera serie animada que forma parte del UCM.

Producida por Marvel Studios, se espera que la primera temporada cuente con nueve episodios y que las historias continúen en una segunda parte que fue anunciada por Kevin Feige en diciembre de 2019. El objetivo principal de esta serie es mostrar, como indica su nombre, la forma en la que las historias de nuestros superhéroes y superheroínas favoritas hubieran tomado un rumbo distinto a partir de ciertas decisiones.

La premisa del primer episodio es: ¿Qué pasaría si Peggy Carter hubiera sido la primera Avenger?Foto: Twitter @whatifofficial

¿De qué trata la serie?

Al centrarse en los diferentes personajes que conforman el UCM, esta serie replantea eventos clave para el desarrollo de la trama como la conocemos. Las reacciones del primer capítulo se han vuelto virales en internet, especialmente en plataformas digitales, donde la audiencia ha decidido expresar su opinión, tal como ocurrió en el caso de Javier Ibarreche. A través de su cuenta de TikTok, el creador de contenido decidió abordar (muy a su estilo) lo ocurrido en el primer capítulo de esta nueva producción.

Javier, quien también se desempeña como maestro de educación básica, fue una de las primeras personas en posicionarse respecto a la inauguración de la serie animada. Con un video de poco más de un minuto, Ibarreche decidió hablar de la esperada producción. Gracias a esta reseña, sus poco más de 3 millones de seguidores pudieron enterarse de que la historia arranca en el mismo punto que el UCM: la Segunda Guerra Mundial. Spoiler Alert.

Reacciones sobre el primer capítulo

Con una comparación entre lo que sucedió en la primera película de Capitán América y lo que se muestra en "What if...?", Javier Ibarreche demuestra la importancia que tuvo la decisión de la Agente Peggy Carter en la trama. Según el capítulo de la serie animada, Peggy decide quedarse cerca de Steve Rogers y, tras una serie de desafortunadas complicaciones, es ella quien debe ocupar la máquina para que el proyecto no fracase, convirtiéndose en la primera Avenger. Hasta el momento, el video cuenta con un millón y medio de visualizaciones y más de 300 mil reacciones.