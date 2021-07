Este es el primer trailer de What If...?, la primera serie animada de Marvel en Disney Plus

Disney Plus lanzó este jueves el primer trailer de What If...?, la serie animada que plantea el multiverso de los personajes del universo de Marvel, proyecto que fue anunciado en la Comic Con de 2019 y ahora ya tiene además la fecha de estreno en la plataforma de streaming de Disney.

What If...? es una antología basada en pasajes alternativos que describen distintos argumentos de las historias originales de los héroes que están en otras dimensiones.

En los cómics, algunas de esas historias plantean qué sucedería si en Civil War, Iron Man y Capitán América se enfrentaran contra un clon de Thor malvado, si Spider-Man no hubiese decidido combatir al crimen para ser una estrella de cine, o si Thanos se hubiera unido a The Avengers.

Cuál es la historia de What If...? en Disney Plus

Para la serie de Disney Plus, What If...? es dirigida por Bryan Andrews. La historia se centrará en un alienígena Watcher que será testigo de los acontecimientos que suceden en el multiverso y en cada episodio irá narrando las actividades de los superhéroes.

En el trailer compartido aparecen algunos de los conocidos Marvel como Tony Stark donde es salvado por Killmonger de un atentado, lo que sería el origen para que Stark se convierta en Iron Man.

En el clip también aparecen Steve Rogers como Iron Man, T’Challa como Star Lord, Peggy Carter como Captain Britain y un fragmento de algunos héroes convertidos en zombies como en la serie Marvel Zombies.

What If...? se estrenará en la plataforma de Disney Plus el próximo 11 de agosto.

Mira aquí el trailer completo de What If...?:

RMG