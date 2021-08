What If…? llega a Disney Plus: Lo que debes saber sobre la nueva serie animada de Marvel

Disney Plus lanzó el pasado jueves el primer tráiler de What If...?, la serie animada que plantea el multiverso de los personajes de Marvel, proyecto que fue anunciado en la Comic Con de 2019 y ahora ya tiene además la fecha de estreno en la plataforma de streaming de Disney.

What if...? es una serie animada de antología, y cada entrega tendrá una historia y un grupo de personajes diferentes de Marvel. Lo entretenido será ver cómo los principales momentos de las películas del UCM pudieron ocurrir de manera diferente

La serie está basada en una línea de cómics que fue lanzada originalmente en 1977. La saga constó de poco más de 200 tomos en los que se desarrollan con mucho humor y un sin fin de historias irreverentes en escenarios imposibles a los cuales están acostumbrados los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel. Disney aprovechará la oportunidad para exprimir este potencial en dibujos animados.

El detalle es que esta historia se desarrolla según lo observado por Uatu el vigilante. Él es miembro de la raza de los Vigilantes Extraterrestres, que observan el multiverso y ocasionalmente interviene según las circunstancias. Si acudimos a los cómics de Marvel, el personaje apareció por primera vez en The Fantastic Four #13 de 1963. Al igual que la serie, Uatu monitorea las actividades de otras especies.

El show What If...? será dirigida por Bryan Andrews, con los guiones principales de AC Bradley. Algunos actores de las películas prestarán sus voces para mantener la consistencia con el Universo Cinematográfico, y aunque otros no lo harán, no importa, pues en la serie cualquier cosa y cambio es posible.

Entre los que retornan se encuentra la última colaboración de Chadwick Boseman para el personaje de T’Challa, Chris Hemsworth, Michael B. Jordan, Josh Brolin, Sebastian Stan, Mark Ruffalo, Hayley Atwell, Jeremy Renner, Karen Gillan, Michael Douglas, Jeff Goldblum y otros más.

Es importante mencionar que lo primero que se debe saber es que la serie animada, por muy alocada que parezca, sí es canon. AC Bradley, el escritor principal de la serie, señaló que a pesar de tratarse de una antología, "Los eventos de What If...? son canon. Es parte del UCM".

¿Cuando se estrena?

La serie estará disponible a partir del 11 de agosto, y lo podrás ver en exclusiva por la plataforma de streaming Disney Plus.

EFVE