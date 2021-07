Disney Plus: todos los ESTRENOS para AGOSTO; destacan Black Widow y la serie completa de Dinosaurios

¿Ya terminaste tus series y películas pendientes y ahora no sabes qué ver? Pues Disney Plus tiene muchas opciones para ti, tanto de novedosos estrenos como de series clásicos de la televisión. Te recomendamos las mejores series y películas para agosto.

Black Widow (Película, estreno 25 de agosto)

Natasha Romanoff, o Black Widow, se enfrenta a lo más oscuro de sus cuentas pendientes, cuando surge una peligrosa conspiración que tiene lazos con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para derribarla, Natasha debe lidiar con su historia como espía y con las relaciones rotas que dejó a su paso mucho antes de convertirse en parte de los Vengadores. Scarlett Johansson vuelve como Natasha/Black Widow, Florence Pugh interpreta a Yelena, David Harbour interpreta a Alexei/The Red Guardian y Rachel Weisz es Melina. La película es dirigida por Cate Shortland y producida por Kevin Feige.

What if…? (Serie, estreno 11 de agosto)

What if...? le da un gran giro al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) al reimaginar sucesos de las películas de formas inesperadas. Creando un multiverso de infinitas posibilidades, What If...? cuenta con la participación de distintos personajes del MCU como Peggy Carter, T’Challa, Doctor Strange, Killmonger, Thor, entre otros. La primera serie animada de Marvel Studios, dirigida por Bryan Andrews y Ashley Bradley como guionista principal.

Dinosaurios (serie, 18 de agosto)

Para los nostálgicos, esta es una joya de los noventas. Dinosaurios es una serie de televisión de comedia familiar estadounidense que se transmitió originalmente en ABC del 26 de abril de 1991 al 20 de julio de 1994. El programa, sobre una familia de dinosaurios antropomórficos (interpretados por títeres), fue producido por Michael Jacobs Productions y Jim Henson. Producciones en asociación con Walt Disney Television y distribuidas por Buena Vista International, Inc.

El espectáculo utilizó actores de voz para los personajes, que son interpretados por diferentes actores y titiriteros.

Para los nostálgicos, la serie completa de Dinosaurios estará disponible en la plataforma.