Oscars 2023: Javier Ibarreche y Peli de la semana en Guía del Hater

Javier Ibarreche y Peli de la semana fueron los invitados del episodio Especial de los Oscars en Guía del Hater y hubo mucho de qué hablar, pues estas premiaciones siempre nos dan el mejor contenido para recordar, tal y como fue la polémica de Will Smith del año pasado cuando golpeó a Chris Rock.

La ceremonia debe arriesgarse

A propósito de esta polémica, en este episodio se cuestiona si Chris Rock cruzó la línea o no, pues no es la primera vez que los presentadores de los Oscars han estados envueltos en escándalos y errores que han dejado mucho que desear, y el ejemplo perfecto de esto es el enfrentamiento entre Smith y Rock. Pero para evitar estas confrontaciones ¿la academia debería arriesgarse a hacer algo nuevo? A palabras de Ibarreche es un completo sí, pues se puede apostar por formatos diferentes que lleguen a llamar la atención, como acudir a los standuperos para “burlarse” de Hollywood, o recurrir a opciones más familiares.

La comedia también es buena

Además de las polémicas también se tocaron temas sobre cómo la academia ha tratado a las producciones de comedia y de terror, porque bien sabemos que son géneros que no suelen resaltar en las premiaciones, lo cual no quiere decir que todas las películas que se hacen con estas temáticas sean malas. Es más, en un acuerdo de nuestros conductores Montse Simó y Óscar Uriel y nuestros invitados estuvieron de acuerdo con que la comedia no es fácil de hacer, y que incluso una producción debería llevarse el premio a mejor película, ¿te imaginas de quién estaban hablando? escucha el episodio completo aquí.

Los Oscares han ninguneado mucho tanto a la comedia, como al terror Javier Ibarreche

Guillermo del Toro y Pinocho

Y obviamente en Guía del Hater no podían pasar por alto la nominación de Guillermo del Toro con Pinocho, una de las películas favoritas y que tiene gran probabilidad de llevarse el premio a casa. Pero más allá de discutir si Pinocho debería ganar el premio, o no, se dialogó sobre si las películas animadas necesariamente tienen que ser dirigidas a un público infantil, pues si recordamos, del Toro ha mencionado que la animación no es un género para niños, la animación es cine.

Hubiera servido mucho que la pusieron en mejor película y no mejor película animada, para que la gente entienda que no necesariamente es una película infantil Montse Simó

Para oír más sobre esta divertida charla con nuestros invitados, y conocer sus pronósticos para los posibles ganadores de este año en los Oscars no olvides escuchar Guía del Hater con Montse Simó y Óscar Uriel.

