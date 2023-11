Corona Capital: estos son los horarios definitivos y donde tocará cada banda

Los días para que se lleva a cabo el Corona Capital cada vez son menos y aunque se han presentado algunos cambios de última hora, hace un par de horas por fin dieron a conocer los horarios oficiales del festival que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez los próximos 17, 18 y 19 de noviembre.

Fue a través de sus cuentas oficiales en Facebook, Instagram y X (antes Twitter) que los promotores por fin revelaron los escenarios y horarios en los que las bandas presentadas a través de su cartel se encargarán de llenar de música y euforia a las y los asistentes que esperan con ansias este evento internacional.

Desde la publicación de su cartel, algunas bandas han cancelado sus presentaciones.

¿Cuáles son los horarios del Corona Capital 2023?

De acuerdo con lo compartido en sus redes sociales, en esta edición del Corona Capital, se instalarán cinco escenarios distintos, cada uno con su propio ambiente y propuesta musical, estos son Corona, Vans, Corona Cero, Nivea (Tono Natural) y Viva Tent, ofreciendo una variedad de experiencias sonoras para los asistentes.

La celebración musical dará inicio el viernes 17 de noviembre a las 14:50 horas, marcando el comienzo de una experiencia vibrante y diversa que abarcará diferentes géneros y estilos, y dará por terminada su edición 2023 el día domingo 19 de noviembre a la 1:15 am, aproximadamente.

Puedes descargar esta aplicación para tener más detalles sobre este festival.

Horarios del Corona Capital: Viernes

Como es bien sabido, las bandas más conocidas se presentarán más tarde y aunque es muy normal que éstas empalmen sus horarios, muchos fans han expresado su molestia. Este día se presentará Arcade Fire, Pulp, Alanis Morisste, entre otras.

Estos son los horarios y escenarios en los que se presentarán las bandas.

Horarios del Corona Capital: Sábado

El día sábado, se presentarán bandas como Blur, Jungle, Thirty Seconds to Mars y Parcels, entre otras. De la misma forma, se espere que las actividades terminen después de la 1:00 am.

Muchos fans han mostrado su descontento al ver los horarios de cada banda.

Horarios del Corona Capital: Domingo

Por su parte, el festival dará por concluidas sus actividades el día domingo, en donde se presentarán bandas como los icónicos The Cure, Pet Shop Boys, The Chemical Brothers y Noel Gallagher's High Flying Birds, entre muchas otras que cerrarán con broche de oro este festival.

Los aficionados por la música esperan ansiosos bandas clásicas como The Cure.

¿Cuáles son las bandas que no se presentarán en el Corona Capital 2023?

Hace un par de días, el festival anunció tanto incorporaciones como ausencias en el line up de su próxima edición, entre las nuevas incorporaciones destacan nombres como Major Lazer, Chromeo, Suki Waterhouse, Just Mustard, Cassia, Sueco y Busty and the Bass, quienes se sumarán al vibrante elenco musical del evento.

Estos ajustes en el line up añaden aún más expectación y dinamismo al evento.

No obstante, también se anunciaron algunas bajas, siendo Ben Howard, Sofie Royer, NF, JAWNY y Fletcher los artistas que no podrán participar en las fechas inicialmente programadas. Es importante señalar que estos cambios no fueron definitivos, ya que en la reciente publicación de los horarios, el festival reveló que la cantante NOIA se unirá al espectáculo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Por otro lado, se informó que The Twilight Sadno retirará su participación del cartel en esta edición 2023.